Sommer-Essentials: Looks für sonnige Tage
Von Tops und Shorts bis zu funktionalen Accessoires: In unserer Kollektion mit Sommerkleidung findest du die optimale Ausrüstung, um dein Training zu perfektionieren. Freu dich auf smarte Sportswear in minimalistischen, lässigen Styles. Atmungsaktive Materialien kühlen die Haut, während dir dehnbares Gewebe viel Bewegungsfreiheit schenkt. Trage dazu Sneaker, die mit unserer leichtgewichtigen und zugleich stützenden Schaumstoffdämpfung ausgestattet sind, und schon bist du startklar, wenn die Sonne scheint.
Wer hart trainiert, kommt unweigerlich ins Schwitzen. Deshalb haben wir unsere Basics für den Sommer mit High-Performance-Technologie hergestellt, darunter auch das Nike Dri-FIT Material. Diese feuchtigkeitsableitenden Fasern leiten den Schweiß von der Haut weg und bringen ihn an die Gewebeoberfläche. Aufgrund schnelltrocknender Eigenschaften kann die Feuchtigkeit dann rasch verdunsten. Unsere dynamischen Designs sind dank Mesh-Einsätzen sogar noch atmungsaktiver. Hierbei stützen wir uns auf Analyse-Daten von Athlet:innen und platzieren das Mesh an den Körperstellen, die am schnellsten erhitzen. So kommt die Luft genau dorthin, wo du sie am meisten brauchst.
Ab in die Sonne! Zu den Nike Sommer-Outfits gehören auch Accessoires für aktive Tage. Luftige Caps bieten willkommenen Schutz vor Hitze und grellem Sonnenlicht. Achte auf Vier-Wege-Stretch und verstellbare Riemenverschlüsse, damit deine Cap perfekt sitzt. Falls du ein Outdoor-Abenteuer abseits befestigter Wege planst, schau dir vor allem unsere strapazierfähigen Rucksäcke und Crossbody-Taschen an. Hier findest du Modelle mit zahlreichen Taschen und Fächern, in denen du alles übersichtlich verstauen kannst. Reißverschlüsse sorgen für zusätzliche Sicherheit. Damit du unterwegs immer genug zu trinken hast, haben wir auch ergonomische Wasserflaschen mit großem Fassungsvermögen im Angebot.
Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren. Möchtest du uns dabei unterstützen? Dann achte beim Kauf deiner Sommer-Essentials auf das Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % und Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.