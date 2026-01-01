Nike Dunk Low Unlocked By You personalisierbarer Damenschuh

Nike Dunk Low Unlocked By You

159,99 €

Gepard und Tiger und Krokodil – oh ja! Es ist an der Zeit, den Dunk deiner Träume zu entwerfen. Lasse deiner Fantasie freien Lauf mit einer großen Auswahl an texturierten Animal Prints in einer von den 90ern inspirierten Farbpalette. Und vergiss nicht die Shoelery, die deinem Design den letzten Schliff verleiht.

Was ist deine Basis?

Kombiniere Wildleder in Krokodiloptik mit samtigen Gepard- und Tiger-Prints für ein echt wildes Design oder zähme deinen Look mit klassischem Leder.

Zeig für deine Sohle

Wähle zwischen einer klassischen und einer hellen, transparenten Gummisohle.

Personalisiere dein Design

Füge bis zu sieben Zeichen auf der Lasche hinzu, um deine Kreation einzigartig zu gestalten.