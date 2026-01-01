Nike Dunk Low Unlocked By You
Personalisierbarer Damenschuh
Klarna An der Kasse verfügbar.
Gepard und Tiger und Krokodil – oh ja! Es ist an der Zeit, den Dunk deiner Träume zu entwerfen. Lasse deiner Fantasie freien Lauf mit einer großen Auswahl an texturierten Animal Prints in einer von den 90ern inspirierten Farbpalette. Und vergiss nicht die Shoelery, die deinem Design den letzten Schliff verleiht.
- Gezeigte Farbe: Multi-Color/Multi-Color/Multi-Color
- Style: FJ2256-900
Nike Dunk Low Unlocked By You
Gepard und Tiger und Krokodil – oh ja! Es ist an der Zeit, den Dunk deiner Träume zu entwerfen. Lasse deiner Fantasie freien Lauf mit einer großen Auswahl an texturierten Animal Prints in einer von den 90ern inspirierten Farbpalette. Und vergiss nicht die Shoelery, die deinem Design den letzten Schliff verleiht.
Was ist deine Basis?
Kombiniere Wildleder in Krokodiloptik mit samtigen Gepard- und Tiger-Prints für ein echt wildes Design oder zähme deinen Look mit klassischem Leder.
Zeig für deine Sohle
Wähle zwischen einer klassischen und einer hellen, transparenten Gummisohle.
Personalisiere dein Design
Füge bis zu sieben Zeichen auf der Lasche hinzu, um deine Kreation einzigartig zu gestalten.
Weitere Vorteile
- Das Obermaterial wird mit der Zeit weicher und erhält eine Vintage-Optik.
- Die Schaumstoff-Mittelsohle sorgt für reaktionsfreudige Dämpfung mit geringem Gewicht.
- Die Gummi-Außensohle mit klassischem Basketball-Drehpunkt sorgt für Strapazierfähigkeit und Traktion.
Nike By You Details
- Unsere Member sind einzigartig, und deine Schuhe sind es auch. Jedes Paar wird sorgfältig von Hand gefertigt. Das Warten lohnt sich.
- Deine Initialen? Ein Spitzname? Oder etwas Ähnliches, das für dich steht. Personalisiere deinen Schuh mit einer individuellen Beschriftung. Außerdem steht dein Name auf dem Karton.
- Mit unserem 3D-Builder kannst du sehen, wie deine Kreation beim Experimentieren mit allen möglichen Designoptionen zum Leben erweckt wird.
- Gezeigte Farbe: Multi-Color/Multi-Color/Multi-Color
- Style: FJ2256-900
Nike Dunk
Von Backboards zu Skateboards: Der Einfluss des Nike Dunk ist unbestreitbar. Obwohl er 1985 als Basketballschuh eingeführt wurde, waren die flachen und griffigen Sohlen perfekt für einen unbeachteten Sport: Skateboarding. In einer Subkultur, die nach Kreativität und Funktionalität verlangte, erschien der Dunk jahrzehntelang in zahllosen Farbgebungen, die auch weiterhin Skaterherzen im ganzen Land erobern.
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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Nike Dunk Low Unlocked By You
Weitere Infos
Dieses Produkt wurde individuell gefertigt. Bestellungen von individuell angepassten Produkten können nach 15 Minuten nicht mehr storniert werden. Außerdem kann der Artikel nicht zurückgegeben werden, sofern kein Mangel vorliegt.