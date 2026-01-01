Nike Dunk High By You personalisierbarer Herrenschuh

Nike Dunk High By You

159,99 €

Nimm Platz am Tisch und verleih der Basketball-Legende, die ihren Weg auf die Straße gefunden hat einen besonderen Touch. Das personalisierbare Design wurde von der Natur inspiriert und ermöglicht einen expressiven Look. Wähle zwischen Canvas- und Wildleder-Akzenten, um eine gesunde Dosis Trail-Time-Style zu erhalten. Füge klassisches Leder für Tage in der Stadt hinzu. Schreib einen Teil deiner Geschichte auf die Zuglasche, die auch perfekt dazu geeignet ist, deine Schuhe an deinen Rucksack zu hängen, wenn es Zeit ist, Bäche zu überqueren oder am Strand zu laufen. Dank zahlloser Farboptionen bist du so abenteuerlustig wie du möchtest. Wie auch immer du dich entscheidest, dein Einfluss auf den Nike Dunk High ist unbestreitbar.

Was ist deine Basis?

Wähle Canvas für einen bewährten Look oder Leder für ein klassisches Finish. Egal wie du dich entscheidest, beginn deine Reise, indem du deine Basis wählst.

90er-Style

Golden Moss, Malachite, University Gold. Was noch? Wähle aus einer Reihe von Farben, die von der Outdoor-Ausrüstung der 90er inspiriert wurden, und bring Farbe in die Welt.

PERSONALISIERE DEIN MODELL

Was ist dein Spitzname? Hast du einen Abenteuerpartner? Lieblings-Snack? Mit einer personalisierten Nachricht kannst du einen Teil deiner Geschichte erzählen. Wähle bis zu fünf Zeichen (Zahlen 0–9 und Buchstaben A –Z), die du auf das Fersengewebe sticken kannst.