Nike Diamond Showcase MTL Baseballschuh

Nike Diamond Showcase MTL

139,99 €

Zeig dich von deiner wilden Seite und nutze jeden Fehler, den deine Gegner:innen machen, mit dem Nike Diamond Showcase Baseballschuh. Dank einer durchgehenden Platte und einem Mittelfußband ist er stabil und sicher. Er wurde entwickelt, um deine Kraft zu optimieren, wo immer du auf pure Stärke setzen musst, um das Spiel rumzureißen.

Kraftübertragung

Unser Mittelfußband sorgt für sicheren Halt, damit du die optimale Kraftübertragung nutzen kannst.

Schnelle Forwards

Die durchgehende Platte bietet optimale Torsionsfestigkeit und ein besseres Gefühl für den Boden. Die reduzierte Zehenfederung optimiert den Bodenkontakt.

Bequeme Mittelsohle

Die Mittelsohle besteht aus Cushlon, das rundum Komfort bietet. Wir haben auch die Höhe der Mittelsohle reduziert, um ein besseres Gefühl für den Boden und optimale Stabilität zu gewährleisten.