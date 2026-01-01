Nike Air Max 1 By You
Personalisierbarer Schuh (Damen)
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Der Nike Air Max 1 By You ist die Neuauflage der Sneaker-Legende, die im Jahr 1987 dominierte. Das mehrlagige Design eignet sich perfekt zum Experimentieren mit deinen Lieblingsfarbkombinationen. Dazu kommt eine Vielzahl an Außensohlen-Optionen und personalisierte Nachrichten. So kannst du alles mischen und kombinieren, bis du deinen persönlichen Look kreiert hast.
- Gezeigte Farbe: Multi-Color/Multi-Color/Multi-Color
- Style: HQ3713-900
Nike Air Max 1 By You
Der Nike Air Max 1 By You ist die Neuauflage der Sneaker-Legende, die im Jahr 1987 dominierte. Das mehrlagige Design eignet sich perfekt zum Experimentieren mit deinen Lieblingsfarbkombinationen. Dazu kommt eine Vielzahl an Außensohlen-Optionen und personalisierte Nachrichten. So kannst du alles mischen und kombinieren, bis du deinen persönlichen Look kreiert hast.
Wähle deine Basis
Als Gummi-Außensohlen können einfarbige Sohlen, Gummisohlen und transparente Sohlen gewählt werden – für dezente oder mutige Looks.
Zeit Farbe
Gestalte das Obermaterial auffällig mit kontrastierenden Farben oder schaffe dezente Akzente mit neutralen Tönen.
Verleih ihm deine persönliche Note
Behalte das originale "AIR" auf der Lasche auf der Rückseite oder entscheide dich für eine individuelle Botschaft mit bis zu 3 Zeichen.
Weitere Vorteile
- Das Obermaterial wird mit der Zeit weicher und erhält eine Vintage-Optik.
- Das sichtbare Max Air-Element in der Ferse sorgt für federleichte Dämpfung.
- Die Waffel-Außensohle aus Gummi sorgt für strapazierfähige Traktion und traditionellen Style.
Produktinformationen
- Unsere Member sind einzigartig, und deine Schuhe sind es auch. Jedes Paar wird sorgfältig von Hand gefertigt. Das Warten lohnt sich.
- Deine Initialen? Ein Spitzname? Oder etwas Ähnliches, das für dich steht. Personalisiere deinen Schuh mit einer individuellen Beschriftung. Außerdem steht dein Name auf dem Karton.
- Mit unserem 3D-Builder kannst du sehen, wie deine Kreation beim Experimentieren mit allen möglichen Designoptionen zum Leben erweckt wird.
- Gezeigte Farbe: Multi-Color/Multi-Color/Multi-Color
- Style: HQ3713-900
Air Max 1
Natürlich war der Air Max 1 ursprünglich fürs Laufen gedacht, aber Innovation lässt sich nicht aufhalten. Dieser Laufschuh mit seinem damals umstrittenen sichtbaren Air-Element wurde von der Hip-Hop-Kultur begrüßt und war überall zu sehen, ob im Herzen von Brooklyn oder in den Straßen von London. Das moderne Design und die auffälligen Farbgebungen werden bis heute Jahr für Jahr gefeiert.
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Nike Air Max 1 By You
Weitere Infos
Dieses Produkt wurde individuell gefertigt. Bestellungen von individuell angepassten Produkten können nach 15 Minuten nicht mehr storniert werden. Außerdem kann der Artikel nicht zurückgegeben werden, sofern kein Mangel vorliegt.