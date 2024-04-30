Sport-BHs für Körper in der Entwicklung

Als sich mein Körper zu verändern begann, hat sich das auch auf mein Selbstvertrauen ausgewirkt. Zum Glück hat mich meine Familie unterstützt und ich habe Sport-BHs gefunden, die mir beim Sport wieder ein gutes Gefühl und Selbstvertrauen gegeben haben.



Welchen Sport-BH ich trage, hängt davon ab, was ich gerade mache. Wenn ich beispielsweise auf dem Track Vollgas gebe, gibt mir der Swoosh Pro Sicherheit.