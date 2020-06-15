Kinder mit klaren Anweisungen an die Hand nehmen

"Kinder haben extrem viel Energie", so Elaisa. Das bedeutet, dass sie so viel wie möglich in Bewegung sein sollten. Die Zeit, die du mit Erklären verbringst, sollte daher weniger als 20 Prozent der gesamten Session ausmachen. So können deine Kids möglichst lange aktiv sein. Achte aber auch darauf, dass du dir genügend Zeit nimmst, um die Anweisungen klar zu kommunizieren.



Wenn du dann deine Runde machst, frag die Kids, wie sie zurechtkommen. Lass sie das am besten auf einer Skala von eins bis fünf bewerten. So kannst du ihr Training ganz spontan anpassen. Elaisa hat auch festgestellt, dass es Kinder gut finden, wenn sie für kleine Erfolge gelobt werden.



Das war's schon. Wir hoffen, dass du die sechs Grundpfeiler des Coachings als hilfreich empfunden hast. Es warten jedoch noch weitere Tipps und Tricks auf dich, mit denen du dich selbst und deine Familie zu mehr Bewegung motivieren kannst.