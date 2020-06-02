Fang an, deine Ziele zu erreichen

Du hast dir neue Ziele gesetzt. Jetzt brauchst du nur noch neue Gewohnheiten. Nike Senior Director of Performance Ryan Flaherty hat da ein paar Tipps für dich.



Du hast dir fest vorgenommen, regelmäßig Sport zu machen, dich gesünder zu ernähren und mehr zu schlafen. Jetzt musst du aus diesen Vorsätzen nur noch Gewohnheiten werden lassen. Die beste Methode hierfür ist, allem einen festen Platz im Alltag zu geben, erklärt Ryan Flaherty, Nike Senior Director of Performance. Schreib dir deinen Yogatermin oder die Zeit für das Kochen wie einen Arzttermin oder ein Meeting in deinen Kalender.



Je mehr Details du hinzufügst, desto wahrscheinlicher ist es, dass du dich auch daran hältst. Schreib genau auf, was du erreichen willst und plane regelmäßig wiederkehrende Termine ein. Nimm dir zum Beispiel jeden Montagmittag einen 5-km-Lauf vor oder geh jeden Samstag auf den Markt.