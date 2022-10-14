Taekwondo erfordert allerhöchste mentale Konzentration. "Ich habe einen stählernen Geist entwickelt", der es mir bis heute ermöglicht, in jeder Sportart meinen Platz zu finden", erzählt Chaima. Taekwondo lehrt auch Respekt vor deinem Gegenüber. Obwohl getreten und geschlagen wird, wird beim Training Wert darauf gelegt, sich wirklich niemals gegenseitig zu verletzen. Chaima lernte bald, dass ein Taekwondo-Kampf zwar wie ein Kampf aussieht, aber eher wie ein Tanz ist. Um erfolgreich zu sein, müssen die Athlet:innen Disziplin, Kraft und Würde besitzen.



Und Chaima nutzt diese Fähigkeiten auch abseits der Matte als Trainerin bei Sports dans la Ville, einer gemeinnützigen Organisation, die jungen Frauen den Zugang zu Sport- und Berufsmöglichkeiten erleichtert. Sie sieht den Sport als eine Brücke und ihre Rolle als die der Brückenbauerin.



"Coaches können das Leben eines Kindes wirklich prägen", erzählt sie. "Deshalb setze ich mich voll und ganz für meine Schülerinnen ein. Ich trainiere mit ihnen, ich kämpfe für sie, ich lasse mich von ihnen inspirieren."