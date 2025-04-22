Bereit für den Sieg
Nike Teens
Bequemer Tragekomfort, mühelose Bewegungsfreiheit und ein Mix aus Pastellfarben und neutralen Tönen ergeben verspielte, hochwertige Kombinationen, die für jede Aktivität geeignet sind. Denn auch wenn du dich voll ins Zeug legst, kannst du dabei gut aussehen. Vielseitige Schichten mit schweißableitender Technologie und ein komfortables Design sorgen für einen süßen Look beim Laufen oder dem nächsten Selfie.
Funktional und passgenau
✅ Beginne mit den Basics: Wähle die Teile aus, in denen du dich am besten bewegen kannst, z. B. die Nike Dri-FIT 2-in-1-Shorts oder die Nike Sportswear Oversize-Trainingshose. Sorge für Bewegungsfreiheit und ein tolles Laufgefühl, indem du elastische, figurbetonte Silhouetten mit großzügig geschnittenen Formen kombinierst.
✅ Spiele mit Pastellfarben: Verleih deinen Power Moves strahlende Energie und kombiniere sie mit neutralen Farben, sodass sie noch besser zur Geltung kommen. (Als weiteres farbliches Highlight kommen die Sneaker hinzu.)
✅ Stylisher Glanz: Scrunchies, Haarbänder und schimmerndes Make-up sorgen für einen markanten Style. So kannst du richtig glänzen.
"Beim Sport fühle ich mich frei. Ich trage gern auffällige und helle Farben. Das ist für mich ein Ausdruck meiner Energie."
Phoebe
Läuferin und Radfahrerin
Kreiere deinen Spotlight-Style
Kreiere süße Looks, die bequem und für deine Aktivitäten genau richtig sind. Mit Lieblingsstücken wie den luftigen gewebten Cargoshorts, dem weichen, elastischen Tanktop mit hohem Ausschnitt oder der Dri-FIT Jacke bleibst du stylish in Bewegung.