Ist Barfußlaufen eine gute Idee?

Zuallererst gibt es eben ein paar Sicherheitsbedenken, dass man auf scharfe oder gefährliche Objekte treten könnte. Wenn man komplett barfuß läuft, sollte man den Status seiner Tetanusimpfung überprüfen. Das kann ernste Probleme vermeiden, wenn man einen tiefen Schnitt oder eine Stichwunde erleidet und Bakterien in den Fuß dringen.

Man muss auch die Laufoberfläche bedenken, so Kennedy. Die meisten von uns laufen nicht auf gepflegten Naturpfaden. Wir laufen auf Betonpfaden, Straßen oder anderem festen Boden.

"Das bedeutet, dass unsere Füße nicht in den Genuss der unterschiedlichen Oberflächen von und dem Manövrieren auf 'natürlichem Boden' erfahren", sagt sie. "Die ständige harte Oberfläche, auf der wir in der Regel laufen, ist sehr rau und erschüttert unsere Füße, selbst mit Schuhen, und erst recht ohne."

Auch wenn Barfußlaufen als instinktiv oder natürlich angesehen werden kann, sagt sie, können die ungewohnte Bewegung und das Gelände Risiken für Verletzungen wie Verstauchungen und Zerrungen erhöhen." Deshalb solltest du stets mit deiner Ärztin oder deinem Arzt abklären, bevor du barfuß läufst.

Auch wenn barfuß natürlich ist, sollte man daran denken, wie sehr wir uns an Schuhe gewöhnt haben. Studien weisen darauf, dass Schuhe die Füße der Menschen im Laufe der Jahrhunderte verkleinerten und auch Gangart, Entwicklung des Fußgewölbes und die allgemeinen Bewegungsmuster beeinflussen. Ist man barfuß, tendiert man beispielsweise dazu, auf dem Mittelfuß zu landen – was den Aufprall der Ferse mindert und den Schritt kürzer macht. Dank Dämpfung landet man mehr auf der Ferse, was Druck auf das Bein ausübt, insbesondere auf die Gelenke.