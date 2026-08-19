  1. Oblečení
    2. /
  2. Kalhoty a legíny

Se Zvýšeným Pasem Kalhoty a legíny

(96)
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Dámské 18cm cyklistické kraťasy s vysokým pasem
NikeSKIMS Matte
Dámské 18cm cyklistické kraťasy s vysokým pasem
74,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dámské dlouhé legíny s vysokým pasem
Recyklované materiály
Nike Pro Sculpt
Dámské dlouhé legíny s vysokým pasem
64,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dámské 13cm cyklistické kraťasy s vysokým pasem
Nike Pro Seamless
Dámské 13cm cyklistické kraťasy s vysokým pasem
42,99 €
Nike Swift
Nike Swift Dámské 10cm přiléhavé běžecké kraťasy s vysokým pasem a kapsami
Nejprodávanější
Nike Swift
Dámské 10cm přiléhavé běžecké kraťasy s vysokým pasem a kapsami
64,99 €
Nike One
Nike One Dámské dlouhé legíny s vysokým pasem.
Recyklované materiály
Nike One
Dámské dlouhé legíny s vysokým pasem.
54,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Dámské běžecké 7/8 legíny se zvýšeným pasem
Recyklované materiály
Nike Tempo
Dámské běžecké 7/8 legíny se zvýšeným pasem
59,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dámské 8cm cyklistické kraťasy s vysokým pasem
Recyklované materiály
Nike Pro Sculpt
Dámské 8cm cyklistické kraťasy s vysokým pasem
42,99 €
Nike Swift
Nike Swift Dámské 18cm běžecké kraťasy Dri-FIT s vysokým pasem
Recyklované materiály
Nike Swift
Dámské 18cm běžecké kraťasy Dri-FIT s vysokým pasem
64,99 €
Nike One
Nike One Dámské capri legíny s vysokým pasem
Recyklované materiály
Nike One
Dámské capri legíny s vysokým pasem
44,99 €
Nike Universa
Nike Universa Dámské 13cm cyklistické kraťasy s vysokým pasem bez předního švu
Nejprodávanější
Nike Universa
Dámské 13cm cyklistické kraťasy s vysokým pasem bez předního švu
69,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Dámské capri legíny s vysokým pasem
Nike Zenvy
Dámské capri legíny s vysokým pasem
89,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Dámské 7/8 legíny s vysokým pasem bez předního švu
+3
Nike Zenvy
Dámské 7/8 legíny s vysokým pasem bez předního švu
99,99 €
Nike Universa
Nike Universa Dámské 7/8 legíny s vysokým pasem bez předního švu
+1
Nejprodávanější
Nike Universa
Dámské 7/8 legíny s vysokým pasem bez předního švu
109,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Dámské 66cm legíny s vysokým pasem a lepenými švy
Nejprodávanější
NikeSKIMS Satin Shine
Dámské 66cm legíny s vysokým pasem a lepenými švy
129,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Dámské legíny s rozšířenými nohavicemi, vysokým pasem a bez předního švu
Nike Zenvy
Dámské legíny s rozšířenými nohavicemi, vysokým pasem a bez předního švu
109,99 €
NikeSKIMS Shine
NikeSKIMS Shine Dámské 13cm cyklistické kraťasy s vysokým pasem
NikeSKIMS Shine
Dámské 13cm cyklistické kraťasy s vysokým pasem
74,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dámské 7/8 legíny se zvýšeným pasem
Nike Pro Seamless
Dámské 7/8 legíny se zvýšeným pasem
54,99 €
Nike Swift
Nike Swift Dámské 7/8 běžecké legíny s vysokým pasem a kapsami
Recyklované materiály
Nike Swift
Dámské 7/8 běžecké legíny s vysokým pasem a kapsami
89,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Dámské dlouhé legíny s vysokým pasem bez předního švu
+1
Nejprodávanější
Nike Zenvy
Dámské dlouhé legíny s vysokým pasem bez předního švu
99,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Dámské cyklistické 20cm kraťasy s vysokým pasem
Nejprodávanější
Nike Zenvy
Dámské cyklistické 20cm kraťasy s vysokým pasem
64,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Dámské oversize balonové sportovní kalhoty s vysokým pasem
Nike Sportswear
Dámské oversize balonové sportovní kalhoty s vysokým pasem
109,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Dámské 66cm legíny
NikeSKIMS Studio Stretch
Dámské 66cm legíny
119,99 €
Nike One
Nike One Legíny Dri-FIT s vysokým pasem pro větší děti (dívky)
Recyklované materiály
Nike One
Legíny Dri-FIT s vysokým pasem pro větší děti (dívky)
32,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dámské 7/8 legíny se zvýšeným pasem
Recyklované materiály
Nike Pro Sculpt
Dámské 7/8 legíny se zvýšeným pasem
69,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Dámské 74cm legíny s vysokým pasem
NikeSKIMS Matte
Dámské 74cm legíny s vysokým pasem
129,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Dámské 10cm přiléhavé běžecké kraťasy s vysokým pasem
Recyklované materiály
Nike Tempo
Dámské 10cm přiléhavé běžecké kraťasy s vysokým pasem
37,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dámské 13cm cyklistické kraťasy s vysokým pasem
Nike Pro Seamless
Dámské 13cm cyklistické kraťasy s vysokým pasem
42,99 €
Nike One
Nike One Dámské dlouhé legíny s vysokým pasem a poutky
Recyklované materiály
Nike One
Dámské dlouhé legíny s vysokým pasem a poutky
54,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Dámské 66cm legíny s vysokým pasem
NikeSKIMS Matte
Dámské 66cm legíny s vysokým pasem
129,99 €
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dámské volné kalhoty Dri-FIT s vysokým pasem a rozepínáním
Recyklované materiály
Nike 24.7 PerfectStretch
Dámské volné kalhoty Dri-FIT s vysokým pasem a rozepínáním
129,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Dámské 66cm korzetové legíny s vysokým pasem
NikeSKIMS Matte
Dámské 66cm korzetové legíny s vysokým pasem
144,99 €
Nike ACG
Nike ACG Dámské 7/8 legíny Dri-FIT s vysokým pasem na terénní běh
Recyklované materiály
Nike ACG
Dámské 7/8 legíny Dri-FIT s vysokým pasem na terénní běh
94,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Dámské 13cm kraťasy
NikeSKIMS Studio Stretch
Dámské 13cm kraťasy
69,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Dámské 74cm legíny s vysokým pasem a lepenými švy
NikeSKIMS Satin Shine
Dámské 74cm legíny s vysokým pasem a lepenými švy
129,99 €
Nike One
Nike One Dívčí legíny Dri-FIT s rozšířenými nohavicemi
Nejprodávanější
Nike One
Dívčí legíny Dri-FIT s rozšířenými nohavicemi
34,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Dámské běžecké 7/8 legíny se zvýšeným pasem
Recyklované materiály
Nike Tempo
Dámské běžecké 7/8 legíny se zvýšeným pasem
59,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Dámské 13cm kraťasy s potiskem
NikeSKIMS Matte
Dámské 13cm kraťasy s potiskem
74,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Dámské 18cm lepené cyklistické kraťasy se středně vysokým pasem
NikeSKIMS Satin Shine
Dámské 18cm lepené cyklistické kraťasy se středně vysokým pasem
74,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Dámské 13cm cyklistické kraťasy s vysokým pasem
Nike Zenvy
Dámské 13cm cyklistické kraťasy s vysokým pasem
59,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dámské 13cm kraťasy Dri-FIT s vysokým pasem
Recyklované materiály
Nike Pro Sculpt
Dámské 13cm kraťasy Dri-FIT s vysokým pasem
47,99 €
Paris Saint-Germain Windrunner
Paris Saint-Germain Windrunner Dámské tkané kalhoty Nike Football s vysokým pasem
Recyklované materiály
Paris Saint-Germain Windrunner
Dámské tkané kalhoty Nike Football s vysokým pasem
99,99 €
Nike One
Nike One Cyklistické 12,5cm kraťasy Dri-FIT pro větší děti (dívky)
Recyklované materiály
Nike One
Cyklistické 12,5cm kraťasy Dri-FIT pro větší děti (dívky)
27,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Dámské legíny v zeštíhleném rozšířeném střihu s vysokým pasem
NikeSKIMS Matte
Dámské legíny v zeštíhleném rozšířeném střihu s vysokým pasem
144,99 €
Nike (M) One
Nike (M) One Dámské 20cm cyklistické kraťasy s vysokým pasem a kapsami (mateřské)
Recyklované materiály
Nike (M) One
Dámské 20cm cyklistické kraťasy s vysokým pasem a kapsami (mateřské)
34,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Dámské 8cm kraťasy s vysokým pasem
NikeSKIMS Matte
Dámské 8cm kraťasy s vysokým pasem
74,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Dámské 8cm kraťasy s potiskem a vysokým pasem
NikeSKIMS Matte
Dámské 8cm kraťasy s potiskem a vysokým pasem
74,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Dámské 66cm legíny s vysokým pasem
NikeSKIMS Matte
Dámské 66cm legíny s vysokým pasem
129,99 €
Jordan Sport Essentials
Jordan Sport Essentials Dámské 13cm kraťasy Dri-FIT s vysokým pasem
Jordan Sport Essentials
Dámské 13cm kraťasy Dri-FIT s vysokým pasem
39,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Dámské 74cm legíny s vysokým pasem
NikeSKIMS Matte
Dámské 74cm legíny s vysokým pasem
129,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Dámské 10cm přiléhavé běžecké kraťasy s vysokým pasem
Recyklované materiály
Nike Tempo
Dámské 10cm přiléhavé běžecké kraťasy s vysokým pasem
37,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dámské 13cm cyklistické kraťasy s vysokým pasem
Nike Pro Seamless
Dámské 13cm cyklistické kraťasy s vysokým pasem
42,99 €
Nike One
Nike One Dámské dlouhé legíny s vysokým pasem a poutky
Recyklované materiály
Nike One
Dámské dlouhé legíny s vysokým pasem a poutky
54,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Dámské 66cm legíny s vysokým pasem
NikeSKIMS Matte
Dámské 66cm legíny s vysokým pasem
129,99 €
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dámské volné kalhoty Dri-FIT s vysokým pasem a rozepínáním
Recyklované materiály
Nike 24.7 PerfectStretch
Dámské volné kalhoty Dri-FIT s vysokým pasem a rozepínáním
129,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Dámské 66cm korzetové legíny s vysokým pasem
NikeSKIMS Matte
Dámské 66cm korzetové legíny s vysokým pasem
144,99 €
Nike ACG
Nike ACG Dámské 7/8 legíny Dri-FIT s vysokým pasem na terénní běh
Recyklované materiály
Nike ACG
Dámské 7/8 legíny Dri-FIT s vysokým pasem na terénní běh
94,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Dámské 13cm kraťasy
NikeSKIMS Studio Stretch
Dámské 13cm kraťasy
69,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Dámské 74cm legíny s vysokým pasem a lepenými švy
NikeSKIMS Satin Shine
Dámské 74cm legíny s vysokým pasem a lepenými švy
129,99 €
Nike One
Nike One Dívčí legíny Dri-FIT s rozšířenými nohavicemi
Nejprodávanější
Nike One
Dívčí legíny Dri-FIT s rozšířenými nohavicemi
34,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Dámské běžecké 7/8 legíny se zvýšeným pasem
Recyklované materiály
Nike Tempo
Dámské běžecké 7/8 legíny se zvýšeným pasem
59,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Dámské 13cm kraťasy s potiskem
NikeSKIMS Matte
Dámské 13cm kraťasy s potiskem
74,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Dámské 18cm lepené cyklistické kraťasy se středně vysokým pasem
NikeSKIMS Satin Shine
Dámské 18cm lepené cyklistické kraťasy se středně vysokým pasem
74,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Dámské 13cm cyklistické kraťasy s vysokým pasem
Nike Zenvy
Dámské 13cm cyklistické kraťasy s vysokým pasem
59,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dámské 13cm kraťasy Dri-FIT s vysokým pasem
Recyklované materiály
Nike Pro Sculpt
Dámské 13cm kraťasy Dri-FIT s vysokým pasem
47,99 €
Paris Saint-Germain Windrunner
Paris Saint-Germain Windrunner Dámské tkané kalhoty Nike Football s vysokým pasem
Recyklované materiály
Paris Saint-Germain Windrunner
Dámské tkané kalhoty Nike Football s vysokým pasem
99,99 €
Nike One
Nike One Cyklistické 12,5cm kraťasy Dri-FIT pro větší děti (dívky)
Recyklované materiály
Nike One
Cyklistické 12,5cm kraťasy Dri-FIT pro větší děti (dívky)
27,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Dámské legíny v zeštíhleném rozšířeném střihu s vysokým pasem
NikeSKIMS Matte
Dámské legíny v zeštíhleném rozšířeném střihu s vysokým pasem
144,99 €
Nike (M) One
Nike (M) One Dámské 20cm cyklistické kraťasy s vysokým pasem a kapsami (mateřské)
Recyklované materiály
Nike (M) One
Dámské 20cm cyklistické kraťasy s vysokým pasem a kapsami (mateřské)
34,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Dámské 8cm kraťasy s vysokým pasem
NikeSKIMS Matte
Dámské 8cm kraťasy s vysokým pasem
74,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Dámské 8cm kraťasy s potiskem a vysokým pasem
NikeSKIMS Matte
Dámské 8cm kraťasy s potiskem a vysokým pasem
74,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Dámské 66cm legíny s vysokým pasem
NikeSKIMS Matte
Dámské 66cm legíny s vysokým pasem
129,99 €
Jordan Sport Essentials
Jordan Sport Essentials Dámské 13cm kraťasy Dri-FIT s vysokým pasem
Jordan Sport Essentials
Dámské 13cm kraťasy Dri-FIT s vysokým pasem
39,99 €