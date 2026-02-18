  1. Běh
    2. /
  2. Obuv

Žlutá Běh Obuv

Nike Vaporfly 4
Nike Vaporfly 4 Dámské silniční závodní boty
Právě dorazilo
Nike Vaporfly 4
Dámské silniční závodní boty
259,99 €
Nike Vaporfly 4
Nike Vaporfly 4 Pánské silniční závodní boty
Právě dorazilo
Nike Vaporfly 4
Pánské silniční závodní boty
259,99 €
Nike Streakfly 2
Nike Streakfly 2 Silniční závodní boty
Právě dorazilo
Nike Streakfly 2
Silniční závodní boty
179,99 €
Nike Zoom Fly 6
Nike Zoom Fly 6 Pánské silniční závodní boty
Právě dorazilo
Nike Zoom Fly 6
Pánské silniční závodní boty
169,99 €
Nike Zoom Fly 6
Nike Zoom Fly 6 Dámské silniční závodní boty
Právě dorazilo
Nike Zoom Fly 6
Dámské silniční závodní boty
169,99 €
Nike Vomero Plus SE
Nike Vomero Plus SE Dámská běžecká silniční bota
Nike Vomero Plus SE
Dámská běžecká silniční bota
179,99 €
Nike Vomero Plus
Nike Vomero Plus Pánské běžecké silniční boty
Nike Vomero Plus
Pánské běžecké silniční boty
169,99 €
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Pánské běžecké silniční boty
Recyklované materiály
Nike Vomero 18
Pánské běžecké silniční boty
149,99 €
Nike Vomero Plus
Nike Vomero Plus Pánské běžecké silniční boty
Nike Vomero Plus
Pánské běžecké silniční boty
179,99 €
Nike Maxfly 2
Nike Maxfly 2 Sprinterské tretry na lehkou atletiku
Nike Maxfly 2
Sprinterské tretry na lehkou atletiku
219,99 €
Nike High Jump Elite
Nike High Jump Elite Skokanské tretry na lehkou atletiku
Právě dorazilo
Nike High Jump Elite
Skokanské tretry na lehkou atletiku
134,99 €
Nike Long Jump Elite
Nike Long Jump Elite Skokanské tretry na lehkou atletiku
Právě dorazilo
Nike Long Jump Elite
Skokanské tretry na lehkou atletiku
149,99 €
Nike Zoom Javelin Elite 3
Nike Zoom Javelin Elite 3 Tretry Track & Field Throwing
Právě dorazilo
Nike Zoom Javelin Elite 3
Tretry Track & Field Throwing
159,99 €
Nike Zoom Rival SD 2
Nike Zoom Rival SD 2 Boty na lehkou atletiku a vrhačské disciplíny
Právě dorazilo
Nike Zoom Rival SD 2
Boty na lehkou atletiku a vrhačské disciplíny
84,99 €
Nike Zoom Rival Sprint
Nike Zoom Rival Sprint Sprinterské tretry na lehkou atletiku
Nike Zoom Rival Sprint
Sprinterské tretry na lehkou atletiku
84,99 €
Nike Zoom Ja Fly 4
Nike Zoom Ja Fly 4 Sprinterské tretry na lehkou atletiku
Nike Zoom Ja Fly 4
Sprinterské tretry na lehkou atletiku
139,99 €
Nike ACG Ultrafly Trail
Nike ACG Ultrafly Trail Trailové závodní boty
Už brzo
Nike ACG Ultrafly Trail
Trailové závodní boty
249,99 €
Nike Dragonfly 2 Elite
Nike Dragonfly 2 Elite Tretra na lehkou atletiku a dlouhé tratě
Nike Dragonfly 2 Elite
Tretra na lehkou atletiku a dlouhé tratě
219,99 €
Nike Pole Vault Elite
Nike Pole Vault Elite Skokanské tretry na lehkou atletiku
Nike Pole Vault Elite
Skokanské tretry na lehkou atletiku
149,99 €
Nike Pegasus Premium
Nike Pegasus Premium Pánské běžecké silniční boty
Nike Pegasus Premium
Pánské běžecké silniční boty
Sleva 40 %
Nike Zoom Rival Multi
Nike Zoom Rival Multi Tretra Track & Field Multi-Event
Nike Zoom Rival Multi
Tretra Track & Field Multi-Event
Sleva 30 %
Nike Victory 2
Nike Victory 2 Tretra na lehkou atletiku a dlouhé tratě
Nike Victory 2
Tretra na lehkou atletiku a dlouhé tratě
Sleva 40 %
Nike Zoom Superfly Elite 2
Nike Zoom Superfly Elite 2 Sprinterské tretry na lehkou atletiku
Nike Zoom Superfly Elite 2
Sprinterské tretry na lehkou atletiku
Sleva 40 %
Nike Zoom Rival Distance
Nike Zoom Rival Distance Tretra na lehkou atletiku a dlouhé tratě
Nike Zoom Rival Distance
Tretra na lehkou atletiku a dlouhé tratě
Sleva 30 %