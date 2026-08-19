CHELSEA FC

CHELSEA FC

Ženy Chelsea FC

(15)
Chelsea FC 2026/27 Stadium, venkovní
Chelsea FC 2026/27 Stadium, venkovní Replika dámského fotbalového dresu Nike Dri-FIT
Upravit
Recyklované materiály
Chelsea FC 2026/27 Stadium, venkovní
Replika dámského fotbalového dresu Nike Dri-FIT
109,99 €
Chelsea FC 2026/27 Match, domácí
Chelsea FC 2026/27 Match, domácí Dámský fotbalový dres Nike Aero-FIT Authentic
Upravit
Recyklované materiály
Chelsea FC 2026/27 Match, domácí
Dámský fotbalový dres Nike Aero-FIT Authentic
159,99 €
Chelsea FC 2026/27 Stadium, domácí
Chelsea FC 2026/27 Stadium, domácí Replika dámského fotbalového dresu Nike Dri-FIT
Upravit
Recyklované materiály
Chelsea FC 2026/27 Stadium, domácí
Replika dámského fotbalového dresu Nike Dri-FIT
109,99 €
Chelsea 25/26
Chelsea 25/26 Batoh Nike Heritage
Chelsea 25/26
Batoh Nike Heritage
39,99 €
NÁS NEZKROTÍŠ
NÁS NEZKROTÍŠ
Spousta tradice, design pro budoucnost
Chelsea FC Phoenix Fleece
Chelsea FC Phoenix Fleece Dámská oversize mikina Nike Football s kapucí a zipem po celé délce
Chelsea FC Phoenix Fleece
Dámská oversize mikina Nike Football s kapucí a zipem po celé délce
79,99 €
Chelsea FC Strike, domácí
Chelsea FC Strike, domácí Fotbalové podkolenky Nike Dri-FIT
Recyklované materiály
Chelsea FC Strike, domácí
Fotbalové podkolenky Nike Dri-FIT
19,99 €
Chelsea VaporFast, domácí
Chelsea VaporFast, domácí Fotbalové štulpny Nike Dri-FIT ADV
Chelsea VaporFast, domácí
Fotbalové štulpny Nike Dri-FIT ADV
22,99 €
Chelsea FC 2025/26 Stadium, třetí
Chelsea FC 2025/26 Stadium, třetí Replika dámského fotbalového dresu Nike Dri-FIT Total 90
Upravit
Recyklované materiály
Chelsea FC 2025/26 Stadium, třetí
Replika dámského fotbalového dresu Nike Dri-FIT Total 90
99,99 €
Chelsea FC Windrunner
Chelsea FC Windrunner Dámská tkaná UV bunda Nike Football
Recyklované materiály
Chelsea FC Windrunner
Dámská tkaná UV bunda Nike Football
109,99 €
Chelsea FC Strike, třetí
Chelsea FC Strike, třetí Dámské pleteninové fotbalové tričko Nike Dri-FIT Total 90 s kulatým výstřihem
Recyklované materiály
Chelsea FC Strike, třetí
Dámské pleteninové fotbalové tričko Nike Dri-FIT Total 90 s kulatým výstřihem
69,99 €
Chelsea FC Strike
Chelsea FC Strike Dámské tričko Nike Football Dri-FIT s krátkým rukávem
Recyklované materiály
Chelsea FC Strike
Dámské tričko Nike Football Dri-FIT s krátkým rukávem
54,99 €
Chelsea FC 2026/27 Stadium, domácí
Chelsea FC 2026/27 Stadium, domácí Dámské fotbalové kraťasy Nike Dri-FIT Replica
Recyklované materiály
Chelsea FC 2026/27 Stadium, domácí
Dámské fotbalové kraťasy Nike Dri-FIT Replica
54,99 €
Chelsea FC
Chelsea FC Dámské fotbalové tričko Nike
Chelsea FC
Dámské fotbalové tričko Nike
29,99 €
Chelsea FC Strike, třetí
Chelsea FC Strike, třetí Dámské pleteninové fotbalové tričko Nike Dri-FIT Nike Total 90
Recyklované materiály
Chelsea FC Strike, třetí
Dámské pleteninové fotbalové tričko Nike Dri-FIT Nike Total 90
Sleva 30 %
Chelsea FC Academy Pro, třetí
Chelsea FC Academy Pro, třetí Dámské předzápasové fotbalové tričko Nike Dri-FIT Total 90
Recyklované materiály
Chelsea FC Academy Pro, třetí
Dámské předzápasové fotbalové tričko Nike Dri-FIT Total 90
Sleva 30 %