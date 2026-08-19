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Dámské boty a tenisky Nike Blazer

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Nike SB Zoom Blazer Mid
Nike SB Zoom Blazer Mid Skateboardová bota
Nike SB Zoom Blazer Mid
Skateboardová bota
94,99 €
Nike SB Zoom Blazer Low Pro GT
Nike SB Zoom Blazer Low Pro GT Skateboardové boty
Nike SB Zoom Blazer Low Pro GT
Skateboardové boty
79,99 €
Nike SB Zoom Blazer Mid
Nike SB Zoom Blazer Mid Skateboardová bota
Nike SB Zoom Blazer Mid
Skateboardová bota
94,99 €

Prohlédni si dámské boty Nike Blazer na skejt a každodenní nošení

Vyber si z nabídky nízkých a středně vysokých dámských bot Nike Blazer, které jsou k dispozici v široké paletě klasických barevných kombinací – nebo si navrhni svůj vlastní vzhled. Původně to byly basketbalové boty a později si získaly oblibu ve skateboardové kultuře. Teď se dámské boty Nike Blazer představují v provedení ze semiše, kůže nebo plátna a v lehkém nadčasovém designu, který zaručeně vzbudí pozornost. Najdi si svůj ideální pár v nabídce nízkých a středně vysokých dámských designů nebo si prohlédni pánskou kolekci Blazer.