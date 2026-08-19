Prohlédni si dámské boty Nike Blazer na skejt a každodenní nošení
Vyber si z nabídky nízkých a středně vysokých dámských bot Nike Blazer, které jsou k dispozici v široké paletě klasických barevných kombinací – nebo si navrhni svůj vlastní vzhled. Původně to byly basketbalové boty a později si získaly oblibu ve skateboardové kultuře. Teď se dámské boty Nike Blazer představují v provedení ze semiše, kůže nebo plátna a v lehkém nadčasovém designu, který zaručeně vzbudí pozornost. Najdi si svůj ideální pár v nabídce nízkých a středně vysokých dámských designů nebo si prohlédni pánskou kolekci Blazer.