Větší děti (7 – 15 let) Děti Zpátky do školy

(329)
Nike Air Force 1
Nike Air Force 1 Boty pro větší děti
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Nike Air Force 1
Boty pro větší děti
99,99 €
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Bota pro větší děti
Nejprodávanější
Nike Air Max Plus
Bota pro větší děti
144,99 €
Nike P-6000
Nike P-6000 Boty pro větší děti
Nejprodávanější
Nike P-6000
Boty pro větší děti
89,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Sukně se všitými kraťasy pro větší děti (dívky)
Recyklované materiály
Nike Sportswear
Sukně se všitými kraťasy pro větší děti (dívky)
44,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Mikina s kapucí a zipem po celé délce pro větší děti
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Nejprodávanější
Nike Sportswear Tech Fleece
Mikina s kapucí a zipem po celé délce pro větší děti
79,99 €
Nike Court Borough Low Recraft
Nike Court Borough Low Recraft Boty pro větší děti
Nejprodávanější
Nike Court Borough Low Recraft
Boty pro větší děti
64,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Tepláky pro větší děti
+2
Nejprodávanější
Nike Sportswear Tech Fleece
Tepláky pro větší děti
69,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Top Dri-FIT s dlouhým rukávem a polovičním zipem pro větší děti (dívky)
Recyklované materiály
Nike Tempo
Top Dri-FIT s dlouhým rukávem a polovičním zipem pro větší děti (dívky)
44,99 €
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Běžecké silniční boty pro větší děti
Recyklované materiály
Nike Vomero 18
Běžecké silniční boty pro větší děti
119,99 €
Nike Pro
Nike Pro Legíny pro větší děti (dívky)
Recyklované materiály
Nike Pro
Legíny pro větší děti (dívky)
44,99 €
Nike Miler
Nike Miler Dětské běžecké tričko Dri-FIT s krátkým rukávem
Recyklované materiály
Nike Miler
Dětské běžecké tričko Dri-FIT s krátkým rukávem
32,99 €
Nike Miler
Nike Miler Tréninkové kraťasy Dri-FIT pro větší děti
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Nejprodávanější
Nike Miler
Tréninkové kraťasy Dri-FIT pro větší děti
29,99 €
Nike Air Max 95 SE
Nike Air Max 95 SE Boty pro větší děti
Nejprodávanější
Nike Air Max 95 SE
Boty pro větší děti
139,99 €
Nike Mavn
Nike Mavn Dívčí tričko Dri-FIT s dlouhým rukávem a zipem po celé délce
Nike Mavn
Dívčí tričko Dri-FIT s dlouhým rukávem a zipem po celé délce
69,99 €
Nike MAVN
Nike MAVN Dívčí pletené tílko Dri-FIT
Recyklované materiály
Nike MAVN
Dívčí pletené tílko Dri-FIT
42,99 €
Nike Mavn
Nike Mavn Dívčí legíny s vysokým pasem
Nike Mavn
Dívčí legíny s vysokým pasem
74,99 €
Nike Mavn
Nike Mavn Dívčí žebrované tričko Dri-FIT s dlouhým rukávem
Recyklované materiály
Nike Mavn
Dívčí žebrované tričko Dri-FIT s dlouhým rukávem
44,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Tepláková souprava Dri-FIT pro větší děti
Recyklované materiály
Nike Sportswear
Tepláková souprava Dri-FIT pro větší děti
59,99 €
Nike DNA
Nike DNA Basketbalové kraťasy o délce 13 cm pro velké děti
Nejprodávanější
Nike DNA
Basketbalové kraťasy o délce 13 cm pro velké děti
39,99 €
Nike
Nike Dětský batoh (20 l)
Nejprodávanější
Nike
Dětský batoh (20 l)
32,99 €
Nike Sportswear All Day Play
Nike Sportswear All Day Play Péřová bunda Therma-FIT ve volném střihu pro větší děti
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Nejprodávanější
Nike Sportswear All Day Play
Péřová bunda Therma-FIT ve volném střihu pro větší děti
84,99 €
Nike
Nike Batoh pro větší děti (20 l)
+1
Nejprodávanější
Nike
Batoh pro větší děti (20 l)
34,99 €
Nike
Nike Dětský batoh (20 l)
Právě dorazilo
Nike
Dětský batoh (20 l)
39,99 €
Nike Everyday
Nike Everyday Středně vysoké polstrované ponožky pro děti (6 párů)
Nejprodávanější
Nike Everyday
Středně vysoké polstrované ponožky pro děti (6 párů)
19,99 €
Nike Shox TL
Nike Shox TL Boty pro větší děti
Nejprodávanější
Nike Shox TL
Boty pro větší děti
139,99 €
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Bota pro větší děti
Nejprodávanější
Nike Air Max 270
Bota pro větší děti
119,99 €
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Fotbalové tepláky pro větší děti
Právě dorazilo
Kylian Mbappé Club Fleece
Fotbalové tepláky pro větší děti
54,99 €
Nike Academy Team
Nike Academy Team Dětský fotbalový batoh (22l)
Nejprodávanější
Nike Academy Team
Dětský fotbalový batoh (22l)
32,99 €
Air Jordan 1 Mid
Air Jordan 1 Mid Bota pro větší děti
Právě dorazilo
Air Jordan 1 Mid
Bota pro větší děti
109,99 €
Nike Alate
Nike Alate Dívčí sportovní podprsenka
Recyklované materiály
Nike Alate
Dívčí sportovní podprsenka
29,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Dětský batoh (18 l)
Recyklované materiály
Nike Brasilia
Dětský batoh (18 l)
37,99 €
Nike Classic
Nike Classic Dětský batoh (16 l)
Nike Classic
Dětský batoh (16 l)
32,99 €
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Oversize mikina s kulatým výstřihem Nike Football pro větší děti
Právě dorazilo
Kylian Mbappé Club Fleece
Oversize mikina s kulatým výstřihem Nike Football pro větší děti
54,99 €
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Mikina Nike Football s kapucí pro větší děti
Právě dorazilo
Kylian Mbappé Club Fleece
Mikina Nike Football s kapucí pro větší děti
54,99 €
Air Jordan
Air Jordan Batoh pro větší děti (18 l) a lunchbox (3 l)
Právě dorazilo
Air Jordan
Batoh pro větší děti (18 l) a lunchbox (3 l)
59,99 €
Kylian Mbappé
Kylian Mbappé Tkaná fotbalová sportovní souprava Nike pro větší děti
Právě dorazilo
Kylian Mbappé
Tkaná fotbalová sportovní souprava Nike pro větší děti
84,99 €
Nike Everyday
Nike Everyday Středně vysoké ponožky Cushioned pro děti (3 páry)
Nejprodávanější
Nike Everyday
Středně vysoké ponožky Cushioned pro děti (3 páry)
13,99 €
Nike Multi
Nike Multi Tkané kraťasy Dri-FIT pro větší děti (chlapce)
Nejprodávanější
Nike Multi
Tkané kraťasy Dri-FIT pro větší děti (chlapce)
22,99 €
FC Barcelona 2026/27 Stadium, venkovní
FC Barcelona 2026/27 Stadium, venkovní Replika fotbalového dresu Kobe Dri-FIT pro větší děti
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Nejprodávanější
FC Barcelona 2026/27 Stadium, venkovní
Replika fotbalového dresu Kobe Dri-FIT pro větší děti
84,99 €
Nike
Nike Obědová taška Patch (4 l)
Právě dorazilo
Nike
Obědová taška Patch (4 l)
29,99 €
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Sálové boty pro větší děti
Recyklované materiály
Nike Omni Multi-Court
Sálové boty pro větší děti
54,99 €
Nike Pro
Nike Pro Kraťasy 2 v 1 pro větší děti (dívky)
Recyklované materiály
Nike Pro
Kraťasy 2 v 1 pro větší děti (dívky)
39,99 €
Nike Dunk Low
Nike Dunk Low Boty pro větší děti
Nejprodávanější
Nike Dunk Low
Boty pro větší děti
94,99 €
Mikina Jordan Brooklyn Fleece
Mikina Jordan Brooklyn Fleece Cargo kalhoty pro větší děti
Právě dorazilo
Mikina Jordan Brooklyn Fleece
Cargo kalhoty pro větší děti
49,99 €
Air Jordan 1 Mid SE
Air Jordan 1 Mid SE Boty pro větší děti
Air Jordan 1 Mid SE
Boty pro větší děti
114,99 €
Nike Indy
Nike Indy Dívčí sportovní podprsenka
Recyklované materiály
Nike Indy
Dívčí sportovní podprsenka
27,99 €
FC Barcelona Stadium 2026/27, domácí
FC Barcelona Stadium 2026/27, domácí Replika fotbalového dresu Nike Dri-FIT pro větší děti
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Nejprodávanější
FC Barcelona Stadium 2026/27, domácí
Replika fotbalového dresu Nike Dri-FIT pro větší děti
84,99 €
Nike
Nike Bavlněné boxerky Dri-FIT pro větší děti (3 kusy)
Nejprodávanější
Nike
Bavlněné boxerky Dri-FIT pro větší děti (3 kusy)
27,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Cargo kalhoty pro větší děti
Nike Sportswear Club Fleece
Cargo kalhoty pro větší děti
49,99 €
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy „Kylian Mbappé“
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy „Kylian Mbappé“ Kotníkové kopačky na různé povrchy pro větší děti
Právě dorazilo
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy „Kylian Mbappé“
Kotníkové kopačky na různé povrchy pro větší děti
79,99 €
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Legíny pro větší děti (dívky)
Nejprodávanější
Nike Pro Dri-FIT
Legíny pro větší děti (dívky)
37,99 €
FC Barcelona Stadium 2026/27, třetí
FC Barcelona Stadium 2026/27, třetí Replika fotbalového dresu Nike Dri-FIT pro větší děti
Právě dorazilo
FC Barcelona Stadium 2026/27, třetí
Replika fotbalového dresu Nike Dri-FIT pro větší děti
84,99 €
Nike Sportswear Studio Fleece
Nike Sportswear Studio Fleece Dívčí volná mikina s kapucí
Nike Sportswear Studio Fleece
Dívčí volná mikina s kapucí
44,99 €
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro „Kylian Mbappé“
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro „Kylian Mbappé“ Nízké kopačky na pevný povrch pro větší děti
Právě dorazilo
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro „Kylian Mbappé“
Nízké kopačky na pevný povrch pro větší děti
149,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversize tričko pro větší děti
Nike Sportswear
Oversize tričko pro větší děti
22,99 €
Nike Sportswear Essential
Nike Sportswear Essential Tričko pro větší děti (dívky)
Nike Sportswear Essential
Tričko pro větší děti (dívky)
19,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Mikina s kapucí a zipem po celé délce pro větší děti
Nike Sportswear Club Fleece
Mikina s kapucí a zipem po celé délce pro větší děti
49,99 €
Nike Pro
Nike Pro Kraťasy Dri-FIT 2 v 1 pro větší děti (dívky)
Nejprodávanější
Nike Pro
Kraťasy Dri-FIT 2 v 1 pro větší děti (dívky)
37,99 €
Nike Sportswear Studio
Nike Sportswear Studio Dívčí volnější flísová mikina s kulatým výstřihem
Nike Sportswear Studio
Dívčí volnější flísová mikina s kulatým výstřihem
39,99 €
Paris Saint-Germain Stadium 2026/27, venkovní
Paris Saint-Germain Stadium 2026/27, venkovní Replika fotbalového dresu Nike Dri-FIT pro větší děti
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Nejprodávanější
Paris Saint-Germain Stadium 2026/27, venkovní
Replika fotbalového dresu Nike Dri-FIT pro větší děti
84,99 €
Domácí dres národního týmu Anglie 2026 Stadium
Domácí dres národního týmu Anglie 2026 Stadium Fotbalový dres Nike Dri-FIT pro větší děti
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Nejprodávanější
Domácí dres národního týmu Anglie 2026 Stadium
Fotbalový dres Nike Dri-FIT pro větší děti
84,99 €
Kylian Mbappé Academy
Kylian Mbappé Academy Fotbalové kraťasy Nike Dri-FIT pro větší děti
Právě dorazilo
Kylian Mbappé Academy
Fotbalové kraťasy Nike Dri-FIT pro větší děti
34,99 €
Domácí dres Brazílie 2026 Stadium
Domácí dres Brazílie 2026 Stadium Fotbalový dres Nike Dri-FIT pro větší děti
Upravit
Nejprodávanější
Domácí dres Brazílie 2026 Stadium
Fotbalový dres Nike Dri-FIT pro větší děti
84,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Tričko pro větší děti
+2
Nejprodávanější
Nike Sportswear
Tričko pro větší děti
17,99 €
Nike Air Max Fire
Nike Air Max Fire Boty pro větší děti
Nejprodávanější
Nike Air Max Fire
Boty pro větší děti
89,99 €
FC Barcelona Stadium 2026/27, domácí
FC Barcelona Stadium 2026/27, domácí Replika fotbalového dresu Nike Dri-FIT s dlouhým rukávem pro větší děti
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Recyklované materiály
FC Barcelona Stadium 2026/27, domácí
Replika fotbalového dresu Nike Dri-FIT s dlouhým rukávem pro větší děti
89,99 €
Domácí dres Stadium národního týmu Norska 2026
Domácí dres Stadium národního týmu Norska 2026 Fotbalový dres Nike Dri-FIT pro větší děti
Vyprodáno
Domácí dres Stadium národního týmu Norska 2026
Fotbalový dres Nike Dri-FIT pro větší děti
84,99 €
Jordan Spizike Low
Jordan Spizike Low Bota pro větší děti
Nejprodávanější
Jordan Spizike Low
Bota pro větší děti
124,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dívčí kraťasy
Nejprodávanější
Nike Pro
Dívčí kraťasy
27,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dívčí 13cm kraťasy
Recyklované materiály
Nike Pro
Dívčí 13cm kraťasy
27,99 €
Nike Swoosh
Nike Swoosh Dívčí sportovní podprsenka
Nejprodávanější
Nike Swoosh
Dívčí sportovní podprsenka
27,99 €
Nike Pro
Nike Pro Podprsenka Indy pro větší děti (dívky)
Recyklované materiály
Nike Pro
Podprsenka Indy pro větší děti (dívky)
29,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Cargo kalhoty pro větší děti
Nike Sportswear Club Fleece
Cargo kalhoty pro větší děti
49,99 €
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy „Kylian Mbappé“
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy „Kylian Mbappé“ Kotníkové kopačky na různé povrchy pro větší děti
Právě dorazilo
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy „Kylian Mbappé“
Kotníkové kopačky na různé povrchy pro větší děti
79,99 €
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Legíny pro větší děti (dívky)
Nejprodávanější
Nike Pro Dri-FIT
Legíny pro větší děti (dívky)
37,99 €
FC Barcelona Stadium 2026/27, třetí
FC Barcelona Stadium 2026/27, třetí Replika fotbalového dresu Nike Dri-FIT pro větší děti
Právě dorazilo
FC Barcelona Stadium 2026/27, třetí
Replika fotbalového dresu Nike Dri-FIT pro větší děti
84,99 €
Nike Sportswear Studio Fleece
Nike Sportswear Studio Fleece Dívčí volná mikina s kapucí
Nike Sportswear Studio Fleece
Dívčí volná mikina s kapucí
44,99 €
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro „Kylian Mbappé“
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro „Kylian Mbappé“ Nízké kopačky na pevný povrch pro větší děti
Právě dorazilo
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro „Kylian Mbappé“
Nízké kopačky na pevný povrch pro větší děti
149,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversize tričko pro větší děti
Nike Sportswear
Oversize tričko pro větší děti
22,99 €
Nike Sportswear Essential
Nike Sportswear Essential Tričko pro větší děti (dívky)
Nike Sportswear Essential
Tričko pro větší děti (dívky)
19,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Mikina s kapucí a zipem po celé délce pro větší děti
Nike Sportswear Club Fleece
Mikina s kapucí a zipem po celé délce pro větší děti
49,99 €
Nike Pro
Nike Pro Kraťasy Dri-FIT 2 v 1 pro větší děti (dívky)
Nejprodávanější
Nike Pro
Kraťasy Dri-FIT 2 v 1 pro větší děti (dívky)
37,99 €
Nike Sportswear Studio
Nike Sportswear Studio Dívčí volnější flísová mikina s kulatým výstřihem
Nike Sportswear Studio
Dívčí volnější flísová mikina s kulatým výstřihem
39,99 €
Paris Saint-Germain Stadium 2026/27, venkovní
Paris Saint-Germain Stadium 2026/27, venkovní Replika fotbalového dresu Nike Dri-FIT pro větší děti
Upravit
Nejprodávanější
Paris Saint-Germain Stadium 2026/27, venkovní
Replika fotbalového dresu Nike Dri-FIT pro větší děti
84,99 €
Domácí dres národního týmu Anglie 2026 Stadium
Domácí dres národního týmu Anglie 2026 Stadium Fotbalový dres Nike Dri-FIT pro větší děti
Upravit
Nejprodávanější
Domácí dres národního týmu Anglie 2026 Stadium
Fotbalový dres Nike Dri-FIT pro větší děti
84,99 €
Kylian Mbappé Academy
Kylian Mbappé Academy Fotbalové kraťasy Nike Dri-FIT pro větší děti
Právě dorazilo
Kylian Mbappé Academy
Fotbalové kraťasy Nike Dri-FIT pro větší děti
34,99 €
Domácí dres Brazílie 2026 Stadium
Domácí dres Brazílie 2026 Stadium Fotbalový dres Nike Dri-FIT pro větší děti
Upravit
Nejprodávanější
Domácí dres Brazílie 2026 Stadium
Fotbalový dres Nike Dri-FIT pro větší děti
84,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Tričko pro větší děti
+2
Nejprodávanější
Nike Sportswear
Tričko pro větší děti
17,99 €
Nike Air Max Fire
Nike Air Max Fire Boty pro větší děti
Nejprodávanější
Nike Air Max Fire
Boty pro větší děti
89,99 €
FC Barcelona Stadium 2026/27, domácí
FC Barcelona Stadium 2026/27, domácí Replika fotbalového dresu Nike Dri-FIT s dlouhým rukávem pro větší děti
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Recyklované materiály
FC Barcelona Stadium 2026/27, domácí
Replika fotbalového dresu Nike Dri-FIT s dlouhým rukávem pro větší děti
89,99 €
Domácí dres Stadium národního týmu Norska 2026
Domácí dres Stadium národního týmu Norska 2026 Fotbalový dres Nike Dri-FIT pro větší děti
Vyprodáno
Domácí dres Stadium národního týmu Norska 2026
Fotbalový dres Nike Dri-FIT pro větší děti
84,99 €
Jordan Spizike Low
Jordan Spizike Low Bota pro větší děti
Nejprodávanější
Jordan Spizike Low
Bota pro větší děti
124,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dívčí kraťasy
Nejprodávanější
Nike Pro
Dívčí kraťasy
27,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dívčí 13cm kraťasy
Recyklované materiály
Nike Pro
Dívčí 13cm kraťasy
27,99 €
Nike Swoosh
Nike Swoosh Dívčí sportovní podprsenka
Nejprodávanější
Nike Swoosh
Dívčí sportovní podprsenka
27,99 €
Nike Pro
Nike Pro Podprsenka Indy pro větší děti (dívky)
Recyklované materiály
Nike Pro
Podprsenka Indy pro větší děti (dívky)
29,99 €