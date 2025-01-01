Pánské Tenisky Nike Vapormax
Udělej další krok a užívej si výsledky více než třiceti let inovací Air Max v pánských teniskách Nike VaporMax. Vychutnávej si úžasné odpružení systému tlumení VaporMax, který prošel radikální proměnou, takže teď nabízí dokonale pružný, senzační pocit lehkosti pod nohama, který tě dostává na hranice stavu beztíže. Pánské tenisky Nike VaporMax, ve kterých můžeš nejvíc vychutnat technologii Air Max ze všech dosavadních bot, jsou neskutečně lehké a pružné, protože je neomezuje žádná obvyklá mezipodešev. Chodidlem se přímo dotýkáš systému tlumení VaporMax a nohu ti ze všech stran pevně drží technologie Flyknit, takže právě v téhle botě si můžeš naplno vychutnat dokonalé spojení se vzduchovými polštáři Air. Nakupuj tenisky Nike VaporMax pro ženy, chlapce a dívky, zjisti víc o inovaci VaporMax a určitě se podívej na celou kolekci produktů Nike Air Max – na výběr máš nejširší nabídku nezaměnitelných bot.