Vyztužená závodní kšiltovka Nike Club

love them so much I got all the colors!
Nicholas57718698
Dope hat! I love the details too!
Niké, bohyně vítězství, se s touhle závodně laděnou kšiltovkou ujímá vedení. Má strukturovaný středně hluboký střih a zahnutý kšilt pro klasický vzhled.
Nike Club
Niké, bohyně vítězství, se s touhle závodně laděnou kšiltovkou ujímá vedení. Má strukturovaný středně hluboký střih a zahnutý kšilt pro klasický vzhled.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
love them so much I got all the colors!
Nicholas57718698
Dope hat! I love the details too!
Nike Club