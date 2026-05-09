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Vyztužená závodní kšiltovka Nike Club - University Red/Černá

Nike Club

Vyztužená závodní kšiltovka

Sleva 29

Niké, bohyně vítězství, se s touhle závodně laděnou kšiltovkou ujímá vedení. Má strukturovaný středně hluboký střih a zahnutý kšilt pro klasický vzhled.


  • Zobrazená barva: University Red/Černá
  • Styl: IH9259-696

Nike Club

Sleva 29

Niké, bohyně vítězství, se s touhle závodně laděnou kšiltovkou ujímá vedení. Má strukturovaný středně hluboký střih a zahnutý kšilt pro klasický vzhled.

Podrobnosti o produktu

  • Nastavitelný pásek vzadu
  • Kovový posuvný uzávěr
  • Svrchní část: 100 % bavlna. Zadní část předního dílu: 100 % polyester.
  • Nelze prát
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: University Red/Černá
  • Styl: IH9259-696

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (1)

Hvězdičky: 5

  • love them so much I got all the colors!

    Nicholas57718698

    Dope hat! I love the details too!

Vyztužená závodní kšiltovka Nike Club

Nike Club

Sleva 29

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