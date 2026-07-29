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Vesta s potiskem Nike ACG „Wolf Tree“ - Anthracite/Černá/Summit White

Recyklované materiály

Nike ACG ‚Wolf Tree‘

Vesta s potiskem

109,99 €
Vyber velikostPrůvodce velikostmi
Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

Když potřebuješ spolehlivou, hřejivou vrstvu, oblékni tuhle vestu „Wolf Tree“. Materiál Polartec® tě udrží v teple i v chladném počasí. Volný střih je v oblasti trupu prostorný, takže se snadno vrství a nebrání v pohybu.


  • Zobrazená barva: Anthracite/Černá/Summit White
  • Styl: HV1121-060

Nike ACG ‚Wolf Tree‘

109,99 €

Když potřebuješ spolehlivou, hřejivou vrstvu, oblékni tuhle vestu „Wolf Tree“. Materiál Polartec® tě udrží v teple i v chladném počasí. Volný střih je v oblasti trupu prostorný, takže se snadno vrství a nebrání v pohybu.

Výhody

  • Měkoučký flís Polartec® zadržuje teplo a skoro nic neváží.
  • Volný střih je v oblasti trupu prostorný, takže se snadno vrství a nebrání v pohybu.
  • Elastické lemování v průramcích a pase působí elegantně.

Podrobnosti o produktu

  • Volný střih
  • Česaný flís
  • Vyšívaná loga svítící ve tmě
  • Korálek UFO ACG
  • Klokaní kapsa
  • Elastické průramky a manžety
  • Dovoz
  • 100 % polyester
  • Prát v pračce
  • Zobrazená barva: Anthracite/Černá/Summit White
  • Styl: HV1121-060

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 180 cm
    • Volný střih: vzdušný a uvolněný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (4)

Hvězdičky: 4

  • A huge let down

    rustic09

    I was super excited when this went on sale but the actual vest looks nothing like the picture its extremely thin material and the xl wasnt even long enough the wolf print also did not look very cool a huge letdown

  • Nike ACG wolf tree alien print vest

    Michael

    [This review was collected as part of a promotion.] I’ve recently started liking the ACG wolf tree items. I wish it was a tad bit longer, but it’s right at the waist line still fits just fine. Once you put anything ACG wolf tree on it causes instant warmth. Nice and soft and comfortable.

    Produkt byl získán zdarma, nebo recenzován v rámci soutěže nebo rozdávání dárků, případně výměnou za slevu.
    #productsprovidedbynike

  • Acg alien vest

    Uncle Scrooge

    [This review was collected as part of a promotion.] Acg is the best. All the little details. Ufo pull tab that glows in the dark 🔥

    Produkt byl získán zdarma, nebo recenzován v rámci soutěže nebo rozdávání dárků, případně výměnou za slevu.
    #productsprovidedbynike

Vesta s potiskem Nike ACG „Wolf Tree“

Nike ACG ‚Wolf Tree‘

109,99 €

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