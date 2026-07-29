Vesta s potiskem Nike ACG „Wolf Tree“

A huge let down
rustic09
I was super excited when this went on sale but the actual vest looks nothing like the picture its extremely thin material and the xl wasnt even long enough the wolf print also did not look very cool a huge letdown
Recyklované materiály
Když potřebuješ spolehlivou, hřejivou vrstvu, oblékni tuhle vestu „Wolf Tree“. Materiál Polartec® tě udrží v teple i v chladném počasí. Volný střih je v oblasti trupu prostorný, takže se snadno vrství a nebrání v pohybu.
Nike ACG ‚Wolf Tree‘
Když potřebuješ spolehlivou, hřejivou vrstvu, oblékni tuhle vestu „Wolf Tree“. Materiál Polartec® tě udrží v teple i v chladném počasí. Volný střih je v oblasti trupu prostorný, takže se snadno vrství a nebrání v pohybu.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4
A huge let down
rustic09
I was super excited when this went on sale but the actual vest looks nothing like the picture its extremely thin material and the xl wasnt even long enough the wolf print also did not look very cool a huge letdown
Nike ACG wolf tree alien print vest
Michael
[This review was collected as part of a promotion.] I’ve recently started liking the ACG wolf tree items. I wish it was a tad bit longer, but it’s right at the waist line still fits just fine. Once you put anything ACG wolf tree on it causes instant warmth. Nice and soft and comfortable.
Produkt byl získán zdarma, nebo recenzován v rámci soutěže nebo rozdávání dárků, případně výměnou za slevu.
#productsprovidedbynike
Acg alien vest
Uncle Scrooge
[This review was collected as part of a promotion.] Acg is the best. All the little details. Ufo pull tab that glows in the dark 🔥
Produkt byl získán zdarma, nebo recenzován v rámci soutěže nebo rozdávání dárků, případně výměnou za slevu.
#productsprovidedbynike
Nike ACG ‚Wolf Tree‘