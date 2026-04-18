Vesta Nike ACG GOAT Pack (5 l)

Parfait
AlexiisG431696458
Il taille très bien (près du corps) Je prends toujours S chez Nike pour les vêtements de sport/lifestyle. En taille S, ce gilet est prêt de corps. Très bonne qualité de matériaux, comme toujours avec ACG
Recyklované materiály
Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken
Vesta Nike ACG Pack je navržena tak, aby tlumila nárazy a tvoje věci tak při běhu nedošly k úhoně. Promyšleně umístěné kapsy pomáhají rovnoměrně rozložit váhu a díky poutkům snadno a rychle na vše dosáhneš. Hydratuj ze dvou lahví po 500 ml vpředu a 2l vaku vzadu.
Nike ACG GOAT
Vesta Nike ACG Pack je navržena tak, aby tlumila nárazy a tvoje věci tak při běhu nedošly k úhoně. Promyšleně umístěné kapsy pomáhají rovnoměrně rozložit váhu a díky poutkům snadno a rychle na vše dosáhneš. Hydratuj ze dvou lahví po 500 ml vpředu a 2l vaku vzadu.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
Parfait
AlexiisG431696458
Il taille très bien (près du corps) Je prends toujours S chez Nike pour les vêtements de sport/lifestyle. En taille S, ce gilet est prêt de corps. Très bonne qualité de matériaux, comme toujours avec ACG
Nike ACG GOAT