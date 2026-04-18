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Vesta Nike ACG GOAT Pack (5 l) - Grey Fog/Safety Orange/Summit White

Recyklované materiály

Nike ACG GOAT

Vesta (5L)

134,99 €

Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken

Vesta Nike ACG Pack je navržena tak, aby tlumila nárazy a tvoje věci tak při běhu nedošly k úhoně. Promyšleně umístěné kapsy pomáhají rovnoměrně rozložit váhu a díky poutkům snadno a rychle na vše dosáhneš. Hydratuj ze dvou lahví po 500 ml vpředu a 2l vaku vzadu.


  • Zobrazená barva: Grey Fog/Safety Orange/Summit White
  • Styl: IQ7354-039

Nike ACG GOAT

134,99 €

Vesta Nike ACG Pack je navržena tak, aby tlumila nárazy a tvoje věci tak při běhu nedošly k úhoně. Promyšleně umístěné kapsy pomáhají rovnoměrně rozložit váhu a díky poutkům snadno a rychle na vše dosáhneš. Hydratuj ze dvou lahví po 500 ml vpředu a 2l vaku vzadu.

Výhody

  • Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
  • Upravíš si ji předním zapínáním.
  • Do tkaných poutek a odnímatelných pružných šňůrek vzadu uchytíš vybavení. Funguje s většinou systémů pro uložení hůlek.

Podrobnosti o produktu

  • 82 % polyester / 12 % elastan / 6 % nylon
  • Je tu i píšťalka a háček na klíče
  • Čistit ručně
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Grey Fog/Safety Orange/Summit White
  • Styl: IQ7354-039

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

Recenze (1)

Hvězdičky: 5

  • Parfait

    AlexiisG431696458

    Il taille très bien (près du corps) Je prends toujours S chez Nike pour les vêtements de sport/lifestyle. En taille S, ce gilet est prêt de corps. Très bonne qualité de matériaux, comme toujours avec ACG

Vesta Nike ACG GOAT Pack (5 l)

Nike ACG GOAT

134,99 €

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