Třídílná souprava Nike Lifestyle s mikinou s kapucí a tričkem pro kojence (12–24 měsíců)

Nike
Třídílná souprava Lifestyle s mikinou s kapucí a tričkem pro kojence (12–24 měsíců)
S touhle trojdílnou soupravou snadno stylově a sladěně vybavíš i ty nejmenší sportovce. Tričko v klasickém střihu má kulatý výstřih bez cedulky, takže neškrábe. Mikina se zipem po celé délce je základním kouskem, který jen vezmeš a jdeš. Sladěné kalhoty mají pružný pas pro pohodlí, které vydrží celý den plný her.
- Zobrazená barva: Midnight Navy
- Styl: IZ7376-410
Nike
S touhle trojdílnou soupravou snadno stylově a sladěně vybavíš i ty nejmenší sportovce. Tričko v klasickém střihu má kulatý výstřih bez cedulky, takže neškrábe. Mikina se zipem po celé délce je základním kouskem, který jen vezmeš a jdeš. Sladěné kalhoty mají pružný pas pro pohodlí, které vydrží celý den plný her.
Podrobnosti o produktu
- 60 % bavlna / 40 % polyester
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Midnight Navy
- Styl: IZ7376-410
Velikost a střih
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Recenze (0)
Recenze (0)
Žádné recenze
Řekni svůj názor. Buď první, kdo ohodnotí produkt Nike.
Nike