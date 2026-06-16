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Tričko Turecko 2026 Academy Pro s krátkým rukávem Pánské fotbalové tričko Nike Dri-FIT s krátkým rukávem - Sport Red/Černá/Bílá

Tričko s krátkým rukávem Turkey 2026 Academy Pro

Pánské fotbalové tričko Nike Dri-FIT s krátkým rukávem

29,99 €
Vyber velikostPrůvodce velikostmi
Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

Tohle tréninkové tričko z řady Academy je ultralehké a příjemně chladivé a boční panely ze síťoviny se starají o ještě lepší proudění vzduchu. Díky úzkému střihu tě při žádném cvičení ani tréninku nic neruší, takže můžeš naplno zrychlit.


  • Zobrazená barva: Sport Red/Černá/Bílá
  • Styl: IR0469-614

Tričko s krátkým rukávem Turkey 2026 Academy Pro

29,99 €

Tohle tréninkové tričko z řady Academy je ultralehké a příjemně chladivé a boční panely ze síťoviny se starají o ještě lepší proudění vzduchu. Díky úzkému střihu tě při žádném cvičení ani tréninku nic neruší, takže můžeš naplno zrychlit.

Výhody

Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.

Podrobnosti o produktu

  • 100 % polyester
  • Zobrazená barva: Sport Red/Černá/Bílá
  • Styl: IR0469-614

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 188 cm
    • Zeštíhlený střih: elegantní a kopíruje postavu
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (1)

Hvězdičky: 5

  • Stijlvol

    Sevim004ca674a05a49bb841f2271efecd740

    Hoge kwaliteit & betaalbare prijs. Rood die iedereen goed staat. Prachtige shirt! Ik ben vrouw en heb maat xs.

Tričko Turecko 2026 Academy Pro s krátkým rukávem Pánské fotbalové tričko Nike Dri-FIT s krátkým rukávem

Tričko s krátkým rukávem Turkey 2026 Academy Pro

29,99 €

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