Tričko Turecko 2026 Academy Pro s krátkým rukávem Pánské fotbalové tričko Nike Dri-FIT s krátkým rukávem

Stijlvol
Sevim004ca674a05a49bb841f2271efecd740
Hoge kwaliteit & betaalbare prijs. Rood die iedereen goed staat. Prachtige shirt! Ik ben vrouw en heb maat xs.
Tohle tréninkové tričko z řady Academy je ultralehké a příjemně chladivé a boční panely ze síťoviny se starají o ještě lepší proudění vzduchu. Díky úzkému střihu tě při žádném cvičení ani tréninku nic neruší, takže můžeš naplno zrychlit.
Tričko s krátkým rukávem Turkey 2026 Academy Pro
Tohle tréninkové tričko z řady Academy je ultralehké a příjemně chladivé a boční panely ze síťoviny se starají o ještě lepší proudění vzduchu. Díky úzkému střihu tě při žádném cvičení ani tréninku nic neruší, takže můžeš naplno zrychlit.
Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
Stijlvol
Sevim004ca674a05a49bb841f2271efecd740
Hoge kwaliteit & betaalbare prijs. Rood die iedereen goed staat. Prachtige shirt! Ik ben vrouw en heb maat xs.
Tričko s krátkým rukávem Turkey 2026 Academy Pro