Tričko Nike Dri-FIT s dlouhým rukávem a polovičním zipem pro větší děti (dívky) (rozšířená velikost)

Recyklované materiály
Nike Dri-FIT
Tričko s dlouhým rukávem a polovičním zipem pro větší děti (dívky) (rozšířená velikost)
Vyprodáno:
Produkt zrovna není dostupný
100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.
Nenech se chladným počasím odradit od zábavy. A když potřebuješ trochu zahřát, oblékni si tenhle kousek s dlouhým rukávem. Tričko je ušité z jemné pleteniny v přiléhavém střihu a skvěle pruží, takže můžeš lézt po prolézačkách, chytnout přihrávku nebo pomoct svému spoluhráči vstát.
- Zobrazená barva: Černá/Bílá
- Styl: FD2878-010
Nike Dri-FIT
Nenech se chladným počasím odradit od zábavy. A když potřebuješ trochu zahřát, oblékni si tenhle kousek s dlouhým rukávem. Tričko je ušité z jemné pleteniny v přiléhavém střihu a skvěle pruží, takže můžeš lézt po prolézačkách, chytnout přihrávku nebo pomoct svému spoluhráči vstát.
Výhody
- Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
- Zapnuté, nebo rozepnuté? Polovičním zipem si reguluješ teplo a proudění vzduchu.
- Otvory na palce drží tričko na místě.
Podrobnosti o produktu
- 100 % polyester
- Tištěné logo Swoosh
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá/Bílá
- Styl: FD2878-010
Velikost a střih
- Modelka měří 150 cm a má na sobě velikost M+
- Zeštíhlený střih: elegantní a kopíruje postavu
- Průvodce velikostmi
Jak se to vyrobilo
- Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
- V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.
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Nike Dri-FIT