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Tričko Nike Dri-FIT s dlouhým rukávem a polovičním zipem pro větší děti (dívky) (rozšířená velikost) - Černá/Bílá

Recyklované materiály

Nike Dri-FIT

Tričko s dlouhým rukávem a polovičním zipem pro větší děti (dívky) (rozšířená velikost)

44,99 €

Vyprodáno:

Produkt zrovna není dostupný

100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.

Nenech se chladným počasím odradit od zábavy. A když potřebuješ trochu zahřát, oblékni si tenhle kousek s dlouhým rukávem. Tričko je ušité z jemné pleteniny v přiléhavém střihu a skvěle pruží, takže můžeš lézt po prolézačkách, chytnout přihrávku nebo pomoct svému spoluhráči vstát.


  • Zobrazená barva: Černá/Bílá
  • Styl: FD2878-010

Nike Dri-FIT

44,99 €

Nenech se chladným počasím odradit od zábavy. A když potřebuješ trochu zahřát, oblékni si tenhle kousek s dlouhým rukávem. Tričko je ušité z jemné pleteniny v přiléhavém střihu a skvěle pruží, takže můžeš lézt po prolézačkách, chytnout přihrávku nebo pomoct svému spoluhráči vstát.

Výhody

  • Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
  • Zapnuté, nebo rozepnuté? Polovičním zipem si reguluješ teplo a proudění vzduchu.
  • Otvory na palce drží tričko na místě.

Podrobnosti o produktu

  • 100 % polyester
  • Tištěné logo Swoosh
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Bílá
  • Styl: FD2878-010

Velikost a střih

    • Modelka měří 150 cm a má na sobě velikost M+
    • Zeštíhlený střih: elegantní a kopíruje postavu
  • Průvodce velikostmi

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

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    Tričko Nike Dri-FIT s dlouhým rukávem a polovičním zipem pro větší děti (dívky) (rozšířená velikost)

    Nike Dri-FIT

    44,99 €

    Dolaď si styl