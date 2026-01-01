Tričko Nike Club Rules

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Nike Club Rules
Tričko
49,99 €
Silná bavlna dodává tričku Club Rules pevnější splývavý tvar a strukturovaný pocit. Volný střih je prostorný po celé délce.
- Zobrazená barva: Černá/Obsidian
- Styl: IR6999-010
Nike Club Rules
49,99 €
Silná bavlna dodává tričku Club Rules pevnější splývavý tvar a strukturovaný pocit. Volný střih je prostorný po celé délce.
Podrobnosti o produktu
- Nášivka s logem NikeCourt
- 100 % bavlna
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá/Obsidian
- Styl: IR6999-010
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 183 cm
- Velký a vysoký model má na sobě velikost 2XL a měří 191 cm
- Volný střih: vzdušný a uvolněný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike Club Rules
49,99 €