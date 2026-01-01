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Tričko Nike Club Rules - Černá/Obsidian

Nike Club Rules

Tričko

49,99 €
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

Silná bavlna dodává tričku Club Rules pevnější splývavý tvar a strukturovaný pocit. Volný střih je prostorný po celé délce.


  • Zobrazená barva: Černá/Obsidian
  • Styl: IR6999-010

Nike Club Rules

49,99 €

Silná bavlna dodává tričku Club Rules pevnější splývavý tvar a strukturovaný pocit. Volný střih je prostorný po celé délce.

Podrobnosti o produktu

  • Nášivka s logem NikeCourt
  • 100 % bavlna
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Obsidian
  • Styl: IR6999-010

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 183 cm
    • Velký a vysoký model má na sobě velikost 2XL a měří 191 cm
    • Volný střih: vzdušný a uvolněný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Tričko Nike Club Rules

    Nike Club Rules

    49,99 €

    Dolaď si styl

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