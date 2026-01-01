Tričko Nike Club Rules

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Nike Club Rules
Tričko
44,99 €
Silná bavlna dodává tričku Club Rules pevnější splývavý tvar a strukturovaný pocit. Volný střih je prostorný po celé délce.
- Zobrazená barva: Summit White
- Styl: IU4465-121
Nike Club Rules
44,99 €
Silná bavlna dodává tričku Club Rules pevnější splývavý tvar a strukturovaný pocit. Volný střih je prostorný po celé délce.
Podrobnosti o produktu
- Žebrovaný límeček
- 100 % bavlna
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Summit White
- Styl: IU4465-121
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 183 cm
- Jak to nosí Braylan Shelby, univerzitní hráč amerického fotbalu.
- Shelby měří 195 cm a nosí americkou velikost 2XL.
- Volný střih: vzdušný a uvolněný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike Club Rules
44,99 €
Další informace
- Jak to nosí Braylan Shelby, univerzitní hráč amerického fotbalu.
- Shelby měří 195 cm a nosí americkou velikost 2XL.