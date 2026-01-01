 
obrázek 1 ze 5
Tričko Nike ACG Max90 pro větší děti - Bílá

Nike ACG

Tričko Max90 pro větší děti

32,99 €

Volný střih tohohle prémiového trička je v oblasti trupu prostorný, takže se snadno vrství a nebrání v pohybu. Silná tkanina odvádějící pot je strukturovaná a mírně tuhá.


  • Zobrazená barva: Bílá
  • Styl: IM9322-100

Nike ACG

32,99 €

Volný střih tohohle prémiového trička je v oblasti trupu prostorný, takže se snadno vrství a nebrání v pohybu. Silná tkanina odvádějící pot je strukturovaná a mírně tuhá.

Podrobnosti o produktu

  • 63 % polyester / 37 % bavlna
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Bílá
  • Styl: IM9322-100

Velikost a střih

    • Model/ka měří 130 cm a má na sobě velikost M
    • Volný střih: vzdušný a uvolněný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (0)

Žádné recenze

Řekni svůj názor. Buď první, kdo ohodnotí produkt Nike ACG.

    Tričko Nike ACG Max90 pro větší děti

    Nike ACG

    32,99 €

    Dolaď si styl

    Item 3 of 3