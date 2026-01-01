Tričko Nike ACG Max90 pro větší děti

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Nike ACG
Tričko Max90 pro větší děti
32,99 €
Volný střih tohohle prémiového trička je v oblasti trupu prostorný, takže se snadno vrství a nebrání v pohybu. Silná tkanina odvádějící pot je strukturovaná a mírně tuhá.
- Zobrazená barva: Bílá
- Styl: IM9322-100
Nike ACG
32,99 €
Volný střih tohohle prémiového trička je v oblasti trupu prostorný, takže se snadno vrství a nebrání v pohybu. Silná tkanina odvádějící pot je strukturovaná a mírně tuhá.
Podrobnosti o produktu
- 63 % polyester / 37 % bavlna
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Bílá
- Styl: IM9322-100
Velikost a střih
- Model/ka měří 130 cm a má na sobě velikost M
- Volný střih: vzdušný a uvolněný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike ACG
32,99 €