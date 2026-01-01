Tričko Nike ACG Dri-FIT Planet Earth pro větší děti

Nike ACG
Tričko Dri-FIT Planet Earth pro větší děti
Objevuj svůj kout Země i vzdálenější světy v tomhle tričku se standardním střihem a grafickými prvky, které svítí ve tmě a jsou jako stvořené na noční pozorování hvězd. Je z hladkého, měkkého materiálu s technologií Dri-FIT, která odvádí pot a pomáhá ti při pohybu zůstat svěží a v suchu. Snadno ho sladíš s jakýmkoli spodním dílem ACG a vytvoříš outfit připravený na dobrodružství.
- Zobrazená barva: Černá
- Styl: IZ7576-010
Nike ACG
Objevuj svůj kout Země i vzdálenější světy v tomhle tričku se standardním střihem a grafickými prvky, které svítí ve tmě a jsou jako stvořené na noční pozorování hvězd. Je z hladkého, měkkého materiálu s technologií Dri-FIT, která odvádí pot a pomáhá ti při pohybu zůstat svěží a v suchu. Snadno ho sladíš s jakýmkoli spodním dílem ACG a vytvoříš outfit připravený na dobrodružství.
Podrobnosti o produktu
- 64 % bavlna / 36 % polyester.
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá
- Styl: IZ7576-010
Velikost a střih
- Modelka je vysoká 140 cm a má na sobě velikost M
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Recenze (0)
Recenze (0)
Žádné recenze
Řekni svůj názor. Buď první, kdo ohodnotí produkt Nike ACG.
Nike ACG