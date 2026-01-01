 
obrázek 1 ze 5
Tričko Nike ACG Dri-FIT Planet Earth pro větší děti - Černá

Nike ACG

Tričko Dri-FIT Planet Earth pro větší děti

29,99 €
Černá
Light Crimson
Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

Objevuj svůj kout Země i vzdálenější světy v tomhle tričku se standardním střihem a grafickými prvky, které svítí ve tmě a jsou jako stvořené na noční pozorování hvězd. Je z hladkého, měkkého materiálu s technologií Dri-FIT, která odvádí pot a pomáhá ti při pohybu zůstat svěží a v suchu. Snadno ho sladíš s jakýmkoli spodním dílem ACG a vytvoříš outfit připravený na dobrodružství.


  • Zobrazená barva: Černá
  • Styl: IZ7576-010

Nike ACG

29,99 €

Objevuj svůj kout Země i vzdálenější světy v tomhle tričku se standardním střihem a grafickými prvky, které svítí ve tmě a jsou jako stvořené na noční pozorování hvězd. Je z hladkého, měkkého materiálu s technologií Dri-FIT, která odvádí pot a pomáhá ti při pohybu zůstat svěží a v suchu. Snadno ho sladíš s jakýmkoli spodním dílem ACG a vytvoříš outfit připravený na dobrodružství.

Podrobnosti o produktu

  • 64 % bavlna / 36 % polyester.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá
  • Styl: IZ7576-010

Velikost a střih

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (0)

Žádné recenze

Řekni svůj názor. Buď první, kdo ohodnotí produkt Nike ACG.

    Tričko Nike ACG Dri-FIT Planet Earth pro větší děti

    Nike ACG

    29,99 €

    Dolaď si styl