Tričko Chorvatsko 2026 Pánské fotbalové tričko Nike

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Tričko Chorvatsko 2026
Pánské tričko Nike Football
29,99 €
Oslavuj svůj tým v tomhle tričku. Je ušité z měkkého a příjemného materiálu. Charakteristický týmový znak a barvy prozrazují, komu fandíš.
- Zobrazená barva: Bílá/Hyper Royal/University Red
- Styl: IO8647-100
Tričko Chorvatsko 2026
29,99 €
Oslavuj svůj tým v tomhle tričku. Je ušité z měkkého a příjemného materiálu. Charakteristický týmový znak a barvy prozrazují, komu fandíš.
Podrobnosti o produktu
- 100 % bavlna
- Zobrazená barva: Bílá/Hyper Royal/University Red
- Styl: IO8647-100
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 185 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Tričko Chorvatsko 2026
29,99 €