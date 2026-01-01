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Tričko Chorvatsko 2026 Pánské fotbalové tričko Nike - Bílá/Hyper Royal/University Red

Tričko Chorvatsko 2026

Pánské tričko Nike Football

29,99 €
Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

Oslavuj svůj tým v tomhle tričku. Je ušité z měkkého a příjemného materiálu. Charakteristický týmový znak a barvy prozrazují, komu fandíš.


  • Zobrazená barva: Bílá/Hyper Royal/University Red
  • Styl: IO8647-100

Tričko Chorvatsko 2026

29,99 €

Oslavuj svůj tým v tomhle tričku. Je ušité z měkkého a příjemného materiálu. Charakteristický týmový znak a barvy prozrazují, komu fandíš.

Podrobnosti o produktu

  • 100 % bavlna
  • Zobrazená barva: Bílá/Hyper Royal/University Red
  • Styl: IO8647-100

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 185 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Tričko Chorvatsko 2026 Pánské fotbalové tričko Nike

    Tričko Chorvatsko 2026

    29,99 €

    Dolaď si styl