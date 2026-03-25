Tréninková taška na boty Nike Brasilia 9.5 (11 L)

praktisch, sauber
KatrinB896734485
Praktisch für die Reise, Kurztripps.
Recyklované materiály
Produkt zrovna není dostupný
Alespoň 65 % produktu tvoří recyklovaná polyesterová vlákna
V tašce na boty Nike Brasilia můžeš uložit a přenášet boty odděleně od zbytku výbavy. Tašku snadno uchopíš za ucho na konci a do vnější kapsy na zip si můžeš dát drobnosti. Alespoň 65 % produktu tvoří recyklovaná polyesterová vlákna.
Nike Brasilia 9.5
BOTY VŽDYCKY PO RUCE.
V tašce na boty Nike Brasilia můžeš uložit a přenášet boty odděleně od zbytku výbavy. Tašku snadno uchopíš za ucho na konci a do vnější kapsy na zip si můžeš dát drobnosti. Alespoň 65 % produktu tvoří recyklovaná polyesterová vlákna.
Hvězdičky: 5
praktisch, sauber
KatrinB896734485
Praktisch für die Reise, Kurztripps.
Il Top
Luca940326793
Come sempre il top in stile, materiale ed utilità
CAPIENTE
PIO81
IO LA USO PER METTERCI GLI ACCESSORI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA CHE PRATICO, CAPIENTE E BEN FATTA. MI PIACE MOSTRARLA OLTRE AD ESSERMI UTILE
Nike Brasilia 9.5