 
obrázek 1 ze 9
Tréninková taška na boty Nike Brasilia 9.5 (11 L) - Černá/Černá/Bílá

Recyklované materiály

Nike Brasilia 9.5

Tréninková taška na boty (11 l)

22,99 €

Vyprodáno:

Produkt zrovna není dostupný

Alespoň 65 % produktu tvoří recyklovaná polyesterová vlákna

V tašce na boty Nike Brasilia můžeš uložit a přenášet boty odděleně od zbytku výbavy. Tašku snadno uchopíš za ucho na konci a do vnější kapsy na zip si můžeš dát drobnosti. Alespoň 65 % produktu tvoří recyklovaná polyesterová vlákna.


  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Bílá
  • Styl: DM3982-010

Nike Brasilia 9.5

22,99 €

BOTY VŽDYCKY PO RUCE.

V tašce na boty Nike Brasilia můžeš uložit a přenášet boty odděleně od zbytku výbavy. Tašku snadno uchopíš za ucho na konci a do vnější kapsy na zip si můžeš dát drobnosti. Alespoň 65 % produktu tvoří recyklovaná polyesterová vlákna.

Výhody

  • Oddíl na boty zapneš horním zipem.
  • Do vnější kapsy na zip se vejdou menší věci.
  • Ucho na konci jednoduše vezmeš a jdeš.

Podrobnosti o produktu

  • Délka 33 cm × šířka 15 cm x hloubka 18 cm
  • 11 l
  • 100 % polyester
  • Čistit ručně
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Bílá
  • Styl: DM3982-010

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

Recenze (4)

Hvězdičky: 5

  • praktisch, sauber

    KatrinB896734485

    Praktisch für die Reise, Kurztripps.

  • Il Top

    Luca940326793

    Come sempre il top in stile, materiale ed utilità

  • CAPIENTE

    PIO81

    IO LA USO PER METTERCI GLI ACCESSORI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA CHE PRATICO, CAPIENTE E BEN FATTA. MI PIACE MOSTRARLA OLTRE AD ESSERMI UTILE

Tréninková taška na boty Nike Brasilia 9.5 (11 L)

Nike Brasilia 9.5

22,99 €

Dolaď si styl

Item 3 of 60