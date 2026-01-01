Tréninková sportovní taška Nike Brasilia (velikost XS, 24 l)

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Recyklované materiály
Nike Brasilia
Tréninková sportovní taška (velikost XS, 24 l)
34,99 €
Nenech se ošálit malou velikostí. Tahle taška to myslí vážně. Do hlavního oddílu můžeš dát sportovní oblečení i tenisky a kapsy na zip po boku i vepředu slouží pro lepší uspořádání tvých nezbytností.
- Zobrazená barva: Černá/Černá/Bílá
- Styl: IB4398-010
Nike Brasilia
34,99 €
Nenech se ošálit malou velikostí. Tahle taška to myslí vážně. Do hlavního oddílu můžeš dát sportovní oblečení i tenisky a kapsy na zip po boku i vepředu slouží pro lepší uspořádání tvých nezbytností.
Výhody
- Díky nastavitelnému ramennímu popruhu a dvěma uchům si můžeš vybrat, jak budeš tašku nosit.
- Do bočních kapes se vejde láhev na vodu a další drobnosti.
- Do další vnitřní kapsy na zip uložíš cennosti.
Podrobnosti o produktu
- Délka 38 cm x šířka 25 cm x hloubka 25 cm
- 24 l
- 100 % polyester
- Čistit ručně
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá/Černá/Bílá
- Styl: IB4398-010
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike Brasilia
34,99 €