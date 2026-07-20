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Tréninková sportovní taška Nike Brasilia (velikost S, 40 l) - Černá/Černá/Bílá

Recyklované materiály

Nike Brasilia

Tréninková sportovní taška (velikost S, 40 l)

39,99 €
Černá/Černá/Bílá
Light Bone/Černá/Černá
Indigo Storm/Černá/Reflect Silver
Tough Red/Černá/Reflect Silver
JEDNA VELIKOST

Tahle taška unese vše na cvičení, tréninky a každodenní fungování. S několika vnitřními a vnějšími kapsami (včetně větrané boční kapsy, když po tréninku výbava nevoní) na všechny tvoje věci, je snadné sbalit se a vyrazit.


  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Bílá
  • Styl: IB4394-010

Nike Brasilia

39,99 €

Tahle taška unese vše na cvičení, tréninky a každodenní fungování. S několika vnitřními a vnějšími kapsami (včetně větrané boční kapsy, když po tréninku výbava nevoní) na všechny tvoje věci, je snadné sbalit se a vyrazit.

Výhody

  • Díky nastavitelnému ramennímu popruhu a dvěma uchům si můžeš vybrat, jak budeš tašku nosit.
  • Boční síťovanou kapsu můžeš roztáhnout, aby se do ní vešla i láhev na vodu.
  • V prodyšné boční kapse mohou věci dýchat.

Podrobnosti o produktu

  • délka 51 cm x šířka 28 cm x hloubka 28 cm
  • 40 litrů
  • 100 % polyester
  • Čistit ručně
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Bílá
  • Styl: IB4394-010

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (1)

Hvězdičky: 5

  • Perfect!

    DreaGood

    Ordered this for my son and he loves it! It’s spacious and do far holding up good!!

Tréninková sportovní taška Nike Brasilia (velikost S, 40 l)

Nike Brasilia

39,99 €

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