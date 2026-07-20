Tréninková sportovní taška Nike Brasilia (velikost S, 40 l)

Perfect!
DreaGood
Ordered this for my son and he loves it! It’s spacious and do far holding up good!!
Recyklované materiály
Tahle taška unese vše na cvičení, tréninky a každodenní fungování. S několika vnitřními a vnějšími kapsami (včetně větrané boční kapsy, když po tréninku výbava nevoní) na všechny tvoje věci, je snadné sbalit se a vyrazit.
Nike Brasilia
Tahle taška unese vše na cvičení, tréninky a každodenní fungování. S několika vnitřními a vnějšími kapsami (včetně větrané boční kapsy, když po tréninku výbava nevoní) na všechny tvoje věci, je snadné sbalit se a vyrazit.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
Perfect!
DreaGood
Ordered this for my son and he loves it! It’s spacious and do far holding up good!!
Nike Brasilia