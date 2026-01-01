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Tréninková sportovní taška Nike Brasilia (střední, 60 l) - Chalk/Černá/Bílá

Recyklované materiály

Nike Brasilia

Tréninková sportovní taška (střední, 60 l)

47,99 €
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Vyraz do posilovny a vem s sebou všechno vybavení. Do hlavního oddílu téhle sportovní tašky se vejde všechno, co potřebuješ k trénování. V přední kapse budeš mít po ruce drobnosti, které potřebuješ, jako je telefon, peněženka nebo klíče. Potažené dno zase ochrání tvoje věci před poškrábáním, politím a nárazy.


  • Zobrazená barva: Chalk/Černá/Bílá
  • Styl: IH7849-103

Nike Brasilia

47,99 €

Vyraz do posilovny a vem s sebou všechno vybavení. Do hlavního oddílu téhle sportovní tašky se vejde všechno, co potřebuješ k trénování. V přední kapse budeš mít po ruce drobnosti, které potřebuješ, jako je telefon, peněženka nebo klíče. Potažené dno zase ochrání tvoje věci před poškrábáním, politím a nárazy.

Výhody

  • Díky nastavitelnému ramennímu popruhu a dvěma uchům si můžeš vybrat, jak budeš tašku nosit.
  • Odolné dno chrání tvoje věci před nárazy, škrábanci a rozlitými tekutinami.
  • V bočních kapsách se zipem budeš mít drobnosti vždycky po ruce.

Podrobnosti o produktu

  • Délka 63,5 cm x šířka 30,5 cm x výška 30,5 cm
  • 100 % polyester
  • Čistit ručně
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Chalk/Černá/Bílá
  • Styl: IH7849-103

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Tréninková sportovní taška Nike Brasilia (střední, 60 l)

    Nike Brasilia

    47,99 €

    Dolaď si styl

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