Tréninková sportovní taška Nike Brasilia (střední, 60 l)

Recyklované materiály
Nike Brasilia
Tréninková sportovní taška (střední, 60 l)
Vyraz do posilovny a vem s sebou všechno vybavení. Do hlavního oddílu téhle sportovní tašky se vejde všechno, co potřebuješ k trénování. V přední kapse budeš mít po ruce drobnosti, které potřebuješ, jako je telefon, peněženka nebo klíče. Potažené dno zase ochrání tvoje věci před poškrábáním, politím a nárazy.
- Zobrazená barva: Chalk/Černá/Bílá
- Styl: IH7849-103
Nike Brasilia
Vyraz do posilovny a vem s sebou všechno vybavení. Do hlavního oddílu téhle sportovní tašky se vejde všechno, co potřebuješ k trénování. V přední kapse budeš mít po ruce drobnosti, které potřebuješ, jako je telefon, peněženka nebo klíče. Potažené dno zase ochrání tvoje věci před poškrábáním, politím a nárazy.
Výhody
- Díky nastavitelnému ramennímu popruhu a dvěma uchům si můžeš vybrat, jak budeš tašku nosit.
- Odolné dno chrání tvoje věci před nárazy, škrábanci a rozlitými tekutinami.
- V bočních kapsách se zipem budeš mít drobnosti vždycky po ruce.
Podrobnosti o produktu
- Délka 63,5 cm x šířka 30,5 cm x výška 30,5 cm
- 100 % polyester
- Čistit ručně
- Dovoz
- Zobrazená barva: Chalk/Černá/Bílá
- Styl: IH7849-103
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike Brasilia