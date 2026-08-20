 
obrázek 1 ze 11
Tréninková sportovní taška Nike Brasilia 9.5 (velká, 95 l) - Černá/Černá/Bílá

Recyklované materiály

Nike Brasilia 9.5

Tréninková sportovní taška (velká, 95‎ l)

49,99 €

Alespoň 65 % produktu tvoří recyklovaná polyesterová vlákna

Se sportovní taškou Nike Brasilia budeš mít veškerou tréninkovou výbavu na dosah ruky. Do postranního oddílu dáš boty a zevnitř i zvenku jsou kapsy na zip, takže máš přehled, kde co máš. Doprovodí tě do posilovny i na víkendy. O vše postaráno. Alespoň 65 % produktu tvoří recyklovaná polyesterová vlákna.


  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Bílá
  • Styl: DO9193-010

Nike Brasilia 9.5

49,99 €

CHYTRÝ A ODOLNÝ ÚLOŽNÝ PROSTOR.

Se sportovní taškou Nike Brasilia budeš mít veškerou tréninkovou výbavu na dosah ruky. Do postranního oddílu dáš boty a zevnitř i zvenku jsou kapsy na zip, takže máš přehled, kde co máš. Doprovodí tě do posilovny i na víkendy. O vše postaráno. Alespoň 65 % produktu tvoří recyklovaná polyesterová vlákna.

Výhody

  • Do hlavního oddílu si dáš všechno, co potřebuješ na trénink.
  • Do vnitřního oddílu na zip si dáš špinavé boty a zpocené oblečení, a je oddělíš je tak od ostatní výbavy.
  • Odolné dno chrání tvoje věci před nárazy, škrábanci a rozlitými tekutinami.
  • Ve vnějších kapsách máš nezbytnosti po ruce.

Podrobnosti o produktu

  • Délka 71 cm × šířka 36 cm × hloubka 36 cm
  • 95 l
  • Odnímatelný ramenní popruh
  • 100 % polyester
  • Čistit ručně
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Bílá
  • Styl: DO9193-010

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

Žádné recenze

    Tréninková sportovní taška Nike Brasilia 9.5 (velká, 95 l)

    Nike Brasilia 9.5

    49,99 €