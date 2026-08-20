Tréninková sportovní taška Nike Brasilia 9.5 (velká, 95 l)

Recyklované materiály
Nike Brasilia 9.5
Tréninková sportovní taška (velká, 95 l)
Alespoň 65 % produktu tvoří recyklovaná polyesterová vlákna
Se sportovní taškou Nike Brasilia budeš mít veškerou tréninkovou výbavu na dosah ruky. Do postranního oddílu dáš boty a zevnitř i zvenku jsou kapsy na zip, takže máš přehled, kde co máš. Doprovodí tě do posilovny i na víkendy. O vše postaráno. Alespoň 65 % produktu tvoří recyklovaná polyesterová vlákna.
- Zobrazená barva: Černá/Černá/Bílá
- Styl: DO9193-010
Nike Brasilia 9.5
CHYTRÝ A ODOLNÝ ÚLOŽNÝ PROSTOR.
Se sportovní taškou Nike Brasilia budeš mít veškerou tréninkovou výbavu na dosah ruky. Do postranního oddílu dáš boty a zevnitř i zvenku jsou kapsy na zip, takže máš přehled, kde co máš. Doprovodí tě do posilovny i na víkendy. O vše postaráno. Alespoň 65 % produktu tvoří recyklovaná polyesterová vlákna.
Výhody
- Do hlavního oddílu si dáš všechno, co potřebuješ na trénink.
- Do vnitřního oddílu na zip si dáš špinavé boty a zpocené oblečení, a je oddělíš je tak od ostatní výbavy.
- Odolné dno chrání tvoje věci před nárazy, škrábanci a rozlitými tekutinami.
- Ve vnějších kapsách máš nezbytnosti po ruce.
Podrobnosti o produktu
- Délka 71 cm × šířka 36 cm × hloubka 36 cm
- 95 l
- Odnímatelný ramenní popruh
- 100 % polyester
- Čistit ručně
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá/Černá/Bílá
- Styl: DO9193-010
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Jak se to vyrobilo
- Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
- V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.
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Nike Brasilia 9.5