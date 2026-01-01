Tréninková podložka Nike (5 mm)

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Nike
Tréninková podložka (5 mm)
64,99 €
Tahle ultralehká tréninková podložka má odolný vrchní povrch a pěnový základ, který zaručí pohodlí při každém tréninku, ať už jsi kdekoliv.
- Zobrazená barva: Černá/Černá/Bílá
- Styl: IQ6085-091
Nike
64,99 €
Tahle ultralehká tréninková podložka má odolný vrchní povrch a pěnový základ, který zaručí pohodlí při každém tréninku, ať už jsi kdekoliv.
Podrobnosti o produktu
- 80 % polyvinylbutyral / 20 % polyester
- Čistit ručně
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá/Černá/Bílá
- Styl: IQ6085-091
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike
64,99 €