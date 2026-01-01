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Tréninková podložka Nike (5 mm) - Černá/Černá/Bílá

Nike

Tréninková podložka (5 mm)

64,99 €
JEDNA VELIKOST

Tahle ultralehká tréninková podložka má odolný vrchní povrch a pěnový základ, který zaručí pohodlí při každém tréninku, ať už jsi kdekoliv.


  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Bílá
  • Styl: IQ6085-091

Nike

64,99 €

Tahle ultralehká tréninková podložka má odolný vrchní povrch a pěnový základ, který zaručí pohodlí při každém tréninku, ať už jsi kdekoliv.

Podrobnosti o produktu

  • 80 % polyvinylbutyral / 20 % polyester
  • Čistit ručně
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Bílá
  • Styl: IQ6085-091

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Tréninková podložka Nike (5 mm)

    Nike

    64,99 €

    Dolaď si styl

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