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Trailové závodní boty Nike ACG Ultrafly Trail - Černá/Photon Dust/Photon Dust

Nike ACG Ultrafly Trail

Trailové závodní boty

249,99 €
Černá/Photon Dust/Photon Dust
Hyper Crimson/Total Orange/Vivid Purple/Bílá
Volt Tint/Steam/Sea Glass/Burgundy Ash
Baltic Blue/Court Blue
Light Crimson/Summit White/Summit White/Pure Platinum
Spruce Fog/Sea Glass/Black Spruce
Sail/Bílá/Safety Orange/Černá
Vyber velikostPrůvodce velikostmi
  • Zobrazená barva: Černá/Photon Dust/Photon Dust
  • Styl: HF5668-001

Nike ACG Ultrafly Trail

249,99 €

Ultralehká pěna a vylepšená přilnavost ti v terénu zajistí vyšší rychlost.

U boty Ultrafly Trail jsme vylepšili oblíbené prvky původního modelu, takže se v ní můžeš vydat na dlouhá dobrodružství. Pružná pěna ZoomX reaguje citlivěji a karbonová vrstva po celé délce je měkčí, takže zaručuje plynulý krok. Podrážka pomáhá snižovat hmotnost a přitom zachovává lepší přilnavost s přibývajícími kilometry.

Pěna ZoomX

Mimořádně citlivá mezipodešev z pěny ZoomX má největší návratnost energie, jakou Nike nabízí, a zároveň tě ohromí parádní stabilitou. U paty je pěna jakoby rozbalená, takže je ještě citlivější.

Prodyšný síťovinový svršek

Nedělej si starosti s kalužemi nebo potoky – svršek jsme navrhli tak, aby odváděl vodu. Je taky lehký, odolný a prodyšný.

Větší pružnost

Díky destičce z karbonových vláken po celé délce si poradíš i s náročným terénem. Oproti původnímu modelu Ultrafly jsme snížili tuhost, takže je v terénu citlivější.

Lepší přilnavost

S podešví Vibram® Megagrip ustojíš i dlouhé vzdálenosti. Navrhli jsme ji tak, aby byla odolná a neklouzala v mokrém terénu.

Podrobnosti o produktu

  • Hmotnost: zhruba 287 g (pánská velikost 44)
  • Rozdíl mezi patou a špičkou: 8,5 mm
  • Zobrazená barva: Černá/Photon Dust/Photon Dust
  • Styl: HF5668-001

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (42)

Hvězdičky: 4.7

  • brilliant

    GauriD468641112

    brilliant! not worn yet. but they have a potential to be my favorite pair.

  • Awesome Pair

    n2nie

    Amazing pair of shoes. I’m a frequent runner on the road and trail (light to mild terrain). Very stable on the heel and very light. The shoes have energy return and you can feel it. It wants you to go faster. I have put in 30 miles and it feels great. Will buy another pair.

  • The best!

    RuNaP313470693

    The ACG Ultrafly performs exceptionally well off‑road. Great traction, durable materials, and a secure fit make them ideal for fast, confident runs on mixed terrain.

Trailové závodní boty Nike ACG Ultrafly Trail

Nike ACG Ultrafly Trail

249,99 €

Lehounká rychlost, trakce a návratnost energie. S touhle botou proběhneš peklo i velkou vodu.

Boty navržené pro:

Terénní běh a závody

Terén

Technicky nenáročný až technicky vysoce náročný

Tlumení

Citlivé

Hmotnost boty

Zhruba 287 g (pánská velikost 44)

Rozdíl mezi patou a špičkou

8,5 mm

Technické parametry

Hmotnost boty

287 g (pánská velikost 44)

Rozdíl mezi patou a špičkou

8,5 mm

Využívá

Pěna ZoomX, podrážka Flyplate z karbonových vláken a Vibram® Megagrip

Co je nového?

    • Naše nejnovější verze pěny ZoomX, která je odolná, měkká a citlivá. Stvořená přímo pro běh v terénu.
    • Plát z karbonových vláken po celé délce není ve srovnání s původní verzí Ultrafly tak tuhý.
    • Odlehčená podrážka Vibram® Megagrip poskytuje vynikající trakci v terénu. Strategicky umístěné výstupky ti zajistí trakci při běhu do kopce i z kopce.

Dokonale funkční prvky

  • Pěna ZoomX

    Mimořádně citlivá mezipodešev z pěny ZoomX má největší návratnost energie, jakou Nike nabízí, a zároveň tě ohromí parádní stabilitou.

  • Prodyšný síťovinový svršek

    Nedělej si starosti s kalužemi nebo potoky – svršek jsme navrhli tak, aby odváděl vodu. Je taky lehký, odolný a prodyšný.

  • Větší pružnost

    Díky plátu z karbonových vláken po celé délce si poradíš i s náročným terénem. Oproti původnímu modelu Ultrafly jsme snížili tuhost, takže je v terénu citlivější.

  • Lepší přilnavost

    S podešví Vibram® Megagrip ustojíš i dlouhé vzdálenosti. Navrhli jsme ji tak, aby byla odolná a neklouzala v mokrém terénu.

hero
Caleb Olson

„Tohle je moje oblíbená univerzální bota na běh, díky které jsem se dostal na stupně vítězů na těch největších závodech.“

Caleb Olson

2025 Western States Champion

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