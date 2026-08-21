Trailové závodní boty Nike ACG Ultrafly Trail

brilliant
GauriD468641112
brilliant! not worn yet. but they have a potential to be my favorite pair.
Nike ACG Ultrafly Trail
Ultralehká pěna a vylepšená přilnavost ti v terénu zajistí vyšší rychlost.
U boty Ultrafly Trail jsme vylepšili oblíbené prvky původního modelu, takže se v ní můžeš vydat na dlouhá dobrodružství. Pružná pěna ZoomX reaguje citlivěji a karbonová vrstva po celé délce je měkčí, takže zaručuje plynulý krok. Podrážka pomáhá snižovat hmotnost a přitom zachovává lepší přilnavost s přibývajícími kilometry.
Mimořádně citlivá mezipodešev z pěny ZoomX má největší návratnost energie, jakou Nike nabízí, a zároveň tě ohromí parádní stabilitou. U paty je pěna jakoby rozbalená, takže je ještě citlivější.
Nedělej si starosti s kalužemi nebo potoky – svršek jsme navrhli tak, aby odváděl vodu. Je taky lehký, odolný a prodyšný.
Díky destičce z karbonových vláken po celé délce si poradíš i s náročným terénem. Oproti původnímu modelu Ultrafly jsme snížili tuhost, takže je v terénu citlivější.
S podešví Vibram® Megagrip ustojíš i dlouhé vzdálenosti. Navrhli jsme ji tak, aby byla odolná a neklouzala v mokrém terénu.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.7
brilliant
GauriD468641112
brilliant! not worn yet. but they have a potential to be my favorite pair.
Awesome Pair
n2nie
Amazing pair of shoes. I’m a frequent runner on the road and trail (light to mild terrain). Very stable on the heel and very light. The shoes have energy return and you can feel it. It wants you to go faster. I have put in 30 miles and it feels great. Will buy another pair.
The best!
RuNaP313470693
The ACG Ultrafly performs exceptionally well off‑road. Great traction, durable materials, and a secure fit make them ideal for fast, confident runs on mixed terrain.
Nike ACG Ultrafly Trail
Boty navržené pro:
Terén
Tlumení
Hmotnost boty
Rozdíl mezi patou a špičkou
Hmotnost boty
287 g (pánská velikost 44)
Rozdíl mezi patou a špičkou
8,5 mm
Využívá
Pěna ZoomX, podrážka Flyplate z karbonových vláken a Vibram® Megagrip
Caleb Olson
2025 Western States Champion