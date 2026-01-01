Top Nike Air s čtvrtinovým zipem pro větší děti

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Nike Air
Top s čtvrtinovým zipem pro větší děti
59,99 €
Klasický top se čtvrtinovým zipem a klasickou DNA značky Nike. Kontrastní lemování vede po rukávech až k horní části límce a dodává odvážný nádech. Volný střih v trupu zase nabízí spoustu možností vrstvení. Navíc je mimořádně pohodlný. Jak jinak.
- Zobrazená barva: Černá/Volt
- Styl: IO1872-010
Nike Air
59,99 €
Klasický top se čtvrtinovým zipem a klasickou DNA značky Nike. Kontrastní lemování vede po rukávech až k horní části límce a dodává odvážný nádech. Volný střih v trupu zase nabízí spoustu možností vrstvení. Navíc je mimořádně pohodlný. Jak jinak.
Výhody
- Náš středně silný česaný flís nám připomíná naši oblíbenou chlupatou deku. Je úžasně měkká a příjemná a má lehce strukturovaný střih, takže se skvěle hodí do haly i ven.
- V klokaní kapse budeš mít všechny nezbytnosti v bezpečí a po ruce.
Podrobnosti o produktu
- Kapsy na zip
- Svrchní část: 80 % bavlna / 20 % polyester. Žebrování: 98 % bavlna / 2 % elastan.
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá/Volt
- Styl: IO1872-010
Velikost a střih
- Modelka měří 130 cm a má na sobě velikost S
- Model měří 137 cm a má na sobě velikost M
- Volný střih: vzdušný a uvolněný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike Air
59,99 €