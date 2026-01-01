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Top Nike Air s čtvrtinovým zipem pro větší děti - Černá/Volt

Nike Air

Top s čtvrtinovým zipem pro větší děti

59,99 €

Klasický top se čtvrtinovým zipem a klasickou DNA značky Nike. Kontrastní lemování vede po rukávech až k horní části límce a dodává odvážný nádech. Volný střih v trupu zase nabízí spoustu možností vrstvení. Navíc je mimořádně pohodlný. Jak jinak.


  • Zobrazená barva: Černá/Volt
  • Styl: IO1872-010

Nike Air

59,99 €

Klasický top se čtvrtinovým zipem a klasickou DNA značky Nike. Kontrastní lemování vede po rukávech až k horní části límce a dodává odvážný nádech. Volný střih v trupu zase nabízí spoustu možností vrstvení. Navíc je mimořádně pohodlný. Jak jinak.

Výhody

  • Náš středně silný česaný flís nám připomíná naši oblíbenou chlupatou deku. Je úžasně měkká a příjemná a má lehce strukturovaný střih, takže se skvěle hodí do haly i ven.
  • V klokaní kapse budeš mít všechny nezbytnosti v bezpečí a po ruce.

Podrobnosti o produktu

  • Kapsy na zip
  • Svrchní část: 80 % bavlna / 20 % polyester. Žebrování: 98 % bavlna / 2 % elastan.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Volt
  • Styl: IO1872-010

Velikost a střih

    • Modelka měří 130 cm a má na sobě velikost S
    • Model měří 137 cm a má na sobě velikost M
    • Volný střih: vzdušný a uvolněný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Top Nike Air s čtvrtinovým zipem pro větší děti

    Nike Air

    59,99 €

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