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Top Nike ACG s UV ochranou a dlouhým rukávem pro větší děti - Mean Green/Black Spruce/Summit White

Recyklované materiály

Nike ACG

Top s UV ochranou a dlouhým rukávem pro větší děti

49,99 €
Mean Green/Black Spruce/Summit White
Baltic Blue/Baltic Blue/Summit White

Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken

Konečně vyšlo sluníčko? Prostě pecka! Tenhle top je vybavený technologií odvádějící pot a odolnou proti UV záření, která ti pomůže chránit se před sluncem. Elastické lemování na kapuci zajišťuje přiléhavý střih a otvory na palce pomáhají držet rukávy na místě.


  • Zobrazená barva: Mean Green/Black Spruce/Summit White
  • Styl: IH0881-307

Nike ACG

49,99 €

Konečně vyšlo sluníčko? Prostě pecka! Tenhle top je vybavený technologií odvádějící pot a odolnou proti UV záření, která ti pomůže chránit se před sluncem. Elastické lemování na kapuci zajišťuje přiléhavý střih a otvory na palce pomáhají držet rukávy na místě.

Inspirováno Dolomity

Potisk na tomhle tílku je inspirovaný naším výletem do Dolomitů v severovýchodní Itálii. Strávili jsme pět dní šplháním po skalách a tkaním věnců z květin. Krása tohohle místa nás uchvátila a příběhy o mýtických bytostech nás naplnily úžasem.

Promyšlený střih

Tahle mikina je dostatečně volná, aby se dala nosit přes základní vrstvu, a dostatečně přiléhavá, aby se dala nosit pod vnější vrstvou. Otvory pro palce na manžetách ochrání ruce před zimou a při pohybu drží rukávy na místě.

Podrobnosti o produktu

  • 92 % polyester / 8 % elastan
  • Tenhle produkt chrání zakryté části těla před slunečním zářením UVA a UVB. Na nezakryté části doporučujeme použít kvalitní opalovací krém.
  • Vyšívaná loga ACG a Nike Swoosh
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Mean Green/Black Spruce/Summit White
  • Styl: IH0881-307

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost S a měří 142 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

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    Top Nike ACG s UV ochranou a dlouhým rukávem pro větší děti

    Nike ACG

    49,99 €

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