Top Nike ACG s UV ochranou a dlouhým rukávem pro větší děti

Recyklované materiály
Nike ACG
Top s UV ochranou a dlouhým rukávem pro větší děti
Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken
Konečně vyšlo sluníčko? Prostě pecka! Tenhle top je vybavený technologií odvádějící pot a odolnou proti UV záření, která ti pomůže chránit se před sluncem. Elastické lemování na kapuci zajišťuje přiléhavý střih a otvory na palce pomáhají držet rukávy na místě.
- Zobrazená barva: Mean Green/Black Spruce/Summit White
- Styl: IH0881-307
Nike ACG
Konečně vyšlo sluníčko? Prostě pecka! Tenhle top je vybavený technologií odvádějící pot a odolnou proti UV záření, která ti pomůže chránit se před sluncem. Elastické lemování na kapuci zajišťuje přiléhavý střih a otvory na palce pomáhají držet rukávy na místě.
Inspirováno Dolomity
Potisk na tomhle tílku je inspirovaný naším výletem do Dolomitů v severovýchodní Itálii. Strávili jsme pět dní šplháním po skalách a tkaním věnců z květin. Krása tohohle místa nás uchvátila a příběhy o mýtických bytostech nás naplnily úžasem.
Promyšlený střih
Tahle mikina je dostatečně volná, aby se dala nosit přes základní vrstvu, a dostatečně přiléhavá, aby se dala nosit pod vnější vrstvou. Otvory pro palce na manžetách ochrání ruce před zimou a při pohybu drží rukávy na místě.
Podrobnosti o produktu
- 92 % polyester / 8 % elastan
- Tenhle produkt chrání zakryté části těla před slunečním zářením UVA a UVB. Na nezakryté části doporučujeme použít kvalitní opalovací krém.
- Vyšívaná loga ACG a Nike Swoosh
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Mean Green/Black Spruce/Summit White
- Styl: IH0881-307
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost S a měří 142 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Jak se to vyrobilo
- Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
- V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.
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Nike ACG