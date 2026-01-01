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Tkané sportovní kalhoty Nike Air pro větší děti - Černá/Bílá/Bílá

Nike Air

Tkané sportovní kalhoty pro větší děti

Sleva 30

Tyhle sportovní kalhoty Nike Air ve volném střihu bez manžet dávají staré oblíbené klasice moderní šmrnc. Lehký vodoodpudivý nylon zvyšuje odolnost a síťovaná podšívka zase prodyšnost. Do kapsy na zip na boku se ti vejdou všechny drobné nezbytnosti.


  • Zobrazená barva: Černá/Bílá/Bílá
  • Styl: IH5978-010

Nike Air

Sleva 30

Tyhle sportovní kalhoty Nike Air ve volném střihu bez manžet dávají staré oblíbené klasice moderní šmrnc. Lehký vodoodpudivý nylon zvyšuje odolnost a síťovaná podšívka zase prodyšnost. Do kapsy na zip na boku se ti vejdou všechny drobné nezbytnosti.

Výhody

  • Elastický pas si můžeš podle potřeby stáhnout šňůrkou.
  • Postranní kapsy a kapsa na zip na boku poskytují víc úložného prostoru.

Podrobnosti o produktu

  • Svrchní část: 100 % nylon. Podšívka: 100 % polyester.
  • Boční kapsy
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Bílá/Bílá
  • Styl: IH5978-010

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 150 cm
    • Volný střih: vzdušný a uvolněný
    • Nohavice: sahají ke kotníkům
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Tkané sportovní kalhoty Nike Air pro větší děti

    Nike Air

    Sleva 30

    Dolaď si styl

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