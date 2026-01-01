Tkané sportovní kalhoty Nike Air pro větší děti

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Nike Air
Tkané sportovní kalhoty pro větší děti
Sleva 30
Tyhle sportovní kalhoty Nike Air ve volném střihu bez manžet dávají staré oblíbené klasice moderní šmrnc. Lehký vodoodpudivý nylon zvyšuje odolnost a síťovaná podšívka zase prodyšnost. Do kapsy na zip na boku se ti vejdou všechny drobné nezbytnosti.
- Zobrazená barva: Černá/Bílá/Bílá
- Styl: IH5978-010
Nike Air
Sleva 30
Tyhle sportovní kalhoty Nike Air ve volném střihu bez manžet dávají staré oblíbené klasice moderní šmrnc. Lehký vodoodpudivý nylon zvyšuje odolnost a síťovaná podšívka zase prodyšnost. Do kapsy na zip na boku se ti vejdou všechny drobné nezbytnosti.
Výhody
- Elastický pas si můžeš podle potřeby stáhnout šňůrkou.
- Postranní kapsy a kapsa na zip na boku poskytují víc úložného prostoru.
Podrobnosti o produktu
- Svrchní část: 100 % nylon. Podšívka: 100 % polyester.
- Boční kapsy
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá/Bílá/Bílá
- Styl: IH5978-010
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 150 cm
- Volný střih: vzdušný a uvolněný
- Nohavice: sahají ke kotníkům
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike Air
Sleva 30