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Tkané kraťasy Nike Challenger pro větší děti (chlapce) - Smoke Grey/Černá

Recyklované materiály

Nike Challenger

Tkané kraťasy pro větší děti (chlapce)

29,99 €
Smoke Grey/Černá
Psychic Blue/Anthracite

Žádná výzva tě nevyleká, a proto sáhneš po té správné výbavě. Technologie Dri-FIT ve spojení se síťovanými díly po stranách odvádí pot a pomůže ti zůstat v pohodlí, i když hra nabere na tempu. Navíc v zadní kapse budeš mít telefon vždycky po ruce, aniž by ti překážel.


  • Zobrazená barva: Smoke Grey/Černá
  • Styl: IV6162-084

Nike Challenger

29,99 €

Žádná výzva tě nevyleká, a proto sáhneš po té správné výbavě. Technologie Dri-FIT ve spojení se síťovanými díly po stranách odvádí pot a pomůže ti zůstat v pohodlí, i když hra nabere na tempu. Navíc v zadní kapse budeš mít telefon vždycky po ruce, aniž by ti překážel.

Výhody

  • Lehký materiál odvádí pot od pokožky na povrch látky, kde se rychle odpaří, takže budeš v suchu a pohodlí.
  • Pružný pas si za pochodu rychle upravíš stahovací šňůrkou.
  • Telefon si můžeš schovat do zadní kapsy, aniž by ti při hraní zabíral drahocenné místo.
  • Síťované boční díly zvyšují vzdušnost, když se hra rozjede.

Podrobnosti o produktu

  • Prvky s reflexním designem
  • Nepoužívat jako osobní ochrannou pomůcku
  • 100 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Smoke Grey/Černá
  • Styl: IV6162-084

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost S a měří 142 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Tkané kraťasy Nike Challenger pro větší děti (chlapce)

    Nike Challenger

    29,99 €

    Dolaď si styl