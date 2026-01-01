Tkané kraťasy Nike Challenger pro větší děti (chlapce)

Recyklované materiály
Nike Challenger
Tkané kraťasy pro větší děti (chlapce)
Žádná výzva tě nevyleká, a proto sáhneš po té správné výbavě. Technologie Dri-FIT ve spojení se síťovanými díly po stranách odvádí pot a pomůže ti zůstat v pohodlí, i když hra nabere na tempu. Navíc v zadní kapse budeš mít telefon vždycky po ruce, aniž by ti překážel.
- Zobrazená barva: Smoke Grey/Černá
- Styl: IV6162-084
Nike Challenger
Žádná výzva tě nevyleká, a proto sáhneš po té správné výbavě. Technologie Dri-FIT ve spojení se síťovanými díly po stranách odvádí pot a pomůže ti zůstat v pohodlí, i když hra nabere na tempu. Navíc v zadní kapse budeš mít telefon vždycky po ruce, aniž by ti překážel.
Výhody
- Lehký materiál odvádí pot od pokožky na povrch látky, kde se rychle odpaří, takže budeš v suchu a pohodlí.
- Pružný pas si za pochodu rychle upravíš stahovací šňůrkou.
- Telefon si můžeš schovat do zadní kapsy, aniž by ti při hraní zabíral drahocenné místo.
- Síťované boční díly zvyšují vzdušnost, když se hra rozjede.
Podrobnosti o produktu
- Prvky s reflexním designem
- Nepoužívat jako osobní ochrannou pomůcku
- 100 % polyester
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Smoke Grey/Černá
- Styl: IV6162-084
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost S a měří 142 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike Challenger