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Tkané fotbalové kalhoty Nike Energy Repel pro větší děti - Midnight Navy/Court Blue/Pink Foam/Court Blue

Recyklované materiály

Nike Energy

Tkané fotbalové kalhoty Repel pro větší děti

64,99 €

Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken

Před 30 lety rozvířilo fotbalovou scénu jméno Nike. Tyhle nepromokavé kalhoty navazují na ikonické modely poloviny 90. let, ale díky nejmodernějším technologiím zvládnou i dnešní herní tempo.


  • Zobrazená barva: Midnight Navy/Court Blue/Pink Foam/Court Blue
  • Styl: IO5794-410

Nike Energy

64,99 €

Před 30 lety rozvířilo fotbalovou scénu jméno Nike. Tyhle nepromokavé kalhoty navazují na ikonické modely poloviny 90. let, ale díky nejmodernějším technologiím zvládnou i dnešní herní tempo.

Podrobnosti o produktu

  • Vyšívané logo Swoosh
  • 85 % polyester / 15 % elastan
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Midnight Navy/Court Blue/Pink Foam/Court Blue
  • Styl: IO5794-410

Velikost a střih

    • Model má na sobě velikost S a měří 135 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
    • Nohavice: sahají ke kotníkům
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

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    Tkané fotbalové kalhoty Nike Energy Repel pro větší děti

    Nike Energy

    64,99 €

    Dolaď si styl

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