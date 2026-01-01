Tkané fotbalové kalhoty Nike Energy Repel pro větší děti

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Recyklované materiály
Nike Energy
Tkané fotbalové kalhoty Repel pro větší děti
64,99 €
Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken
Před 30 lety rozvířilo fotbalovou scénu jméno Nike. Tyhle nepromokavé kalhoty navazují na ikonické modely poloviny 90. let, ale díky nejmodernějším technologiím zvládnou i dnešní herní tempo.
- Zobrazená barva: Midnight Navy/Court Blue/Pink Foam/Court Blue
- Styl: IO5794-410
Nike Energy
64,99 €
Před 30 lety rozvířilo fotbalovou scénu jméno Nike. Tyhle nepromokavé kalhoty navazují na ikonické modely poloviny 90. let, ale díky nejmodernějším technologiím zvládnou i dnešní herní tempo.
Podrobnosti o produktu
- Vyšívané logo Swoosh
- 85 % polyester / 15 % elastan
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Midnight Navy/Court Blue/Pink Foam/Court Blue
- Styl: IO5794-410
Velikost a střih
- Model má na sobě velikost S a měří 135 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Nohavice: sahají ke kotníkům
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Jak se to vyrobilo
- Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
- V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.
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Nike Energy
64,99 €