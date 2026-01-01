Tenisová čelenka Nike Tennis Premier

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Nike
Tenisová čelenka Tennis Premier
22,99 €
Tahle čelenka Nike ti snadno udrží vlasy na uzdě a zároveň odvádí pot. Technologie odvádění vlhkosti v kombinaci s prodyšnou bavlněnou vrstvou tě udrží v suchu a pohodlí set za setem.
- Zobrazená barva: Bílá/Černá
- Styl: IW5822-101
Nike
22,99 €
Tahle čelenka Nike ti snadno udrží vlasy na uzdě a zároveň odvádí pot. Technologie odvádění vlhkosti v kombinaci s prodyšnou bavlněnou vrstvou tě udrží v suchu a pohodlí set za setem.
Výhody
Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
Podrobnosti o produktu
- 59 % bavlna / 37 % polyester / 4 % elastan
- Tepelně nanesené logo Nike Swoosh
- Prát v ruce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Bílá/Černá
- Styl: IW5822-101
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike
22,99 €