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Tenisová čelenka Nike Tennis Premier - Bílá/Černá

Nike

Tenisová čelenka Tennis Premier

22,99 €
Bílá/Černá
Černá/Bílá
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Tahle čelenka Nike ti snadno udrží vlasy na uzdě a zároveň odvádí pot. Technologie odvádění vlhkosti v kombinaci s prodyšnou bavlněnou vrstvou tě udrží v suchu a pohodlí set za setem.


  • Zobrazená barva: Bílá/Černá
  • Styl: IW5822-101

Nike

22,99 €

Tahle čelenka Nike ti snadno udrží vlasy na uzdě a zároveň odvádí pot. Technologie odvádění vlhkosti v kombinaci s prodyšnou bavlněnou vrstvou tě udrží v suchu a pohodlí set za setem.

Výhody

Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.

Podrobnosti o produktu

  • 59 % bavlna / 37 % polyester / 4 % elastan
  • Tepelně nanesené logo Nike Swoosh
  • Prát v ruce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Bílá/Černá
  • Styl: IW5822-101

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Tenisová čelenka Nike Tennis Premier

    Nike

    22,99 €

    Dolaď si styl