Taška přes rameno Nike Commute Nike Tech (1 l)

Thomas33294383
Leger et pratique. On peut mettre facilement un étui de lunette ou/et un grand téléphone (type S24 ultra).
Recyklované materiály
Dokonalá taška pro dojíždění do práce s estetikou Nike Tech. Malá, ale šikovná – tahle taška má ideální velikost na všechny tvoje drobné každodenní nezbytnosti. Má přední i zadní přihrádky na zip. Vnitřní přihrádka vzadu pomáhá udržet cennosti přehledně uspořádané a snadno na dosah. Reflexní prvky dodávají tašce oslňující styl.
Nike Commute
Dokonalá taška pro dojíždění do práce s estetikou Nike Tech. Malá, ale šikovná – tahle taška má ideální velikost na všechny tvoje drobné každodenní nezbytnosti. Má přední i zadní přihrádky na zip. Vnitřní přihrádka vzadu pomáhá udržet cennosti přehledně uspořádané a snadno na dosah. Reflexní prvky dodávají tašce oslňující styl.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
Thomas33294383
Leger et pratique. On peut mettre facilement un étui de lunette ou/et un grand téléphone (type S24 ultra).
Nike Commute