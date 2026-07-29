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Taška přes rameno Nike Commute Nike Tech (1 l) - Light Bone/Light Bone/Černá

Recyklované materiály

Nike Commute

Taška přes rameno Nike Tech (1 l)

29,99 €
Light Bone/Light Bone/Černá
Černá/Černá/Reflect Silver
JEDNA VELIKOST

Dokonalá taška pro dojíždění do práce s estetikou Nike Tech. Malá, ale šikovná – tahle taška má ideální velikost na všechny tvoje drobné každodenní nezbytnosti. Má přední i zadní přihrádky na zip. Vnitřní přihrádka vzadu pomáhá udržet cennosti přehledně uspořádané a snadno na dosah. Reflexní prvky dodávají tašce oslňující styl.


  • Zobrazená barva: Light Bone/Light Bone/Černá
  • Styl: IU1421-072

Nike Commute

29,99 €

Dokonalá taška pro dojíždění do práce s estetikou Nike Tech. Malá, ale šikovná – tahle taška má ideální velikost na všechny tvoje drobné každodenní nezbytnosti. Má přední i zadní přihrádky na zip. Vnitřní přihrádka vzadu pomáhá udržet cennosti přehledně uspořádané a snadno na dosah. Reflexní prvky dodávají tašce oslňující styl.

Výhody

  • Nastavitelný ramenní popruh se dá nosit na obou stranách.
  • Polstrovaný zadní díl přidává na pohodlí.

Podrobnosti o produktu

  • Šířka 13 cm × výška 20 cm × hloubka 5 cm
  • Svrchní část: 100 % nylon. Podšívka: 100 % polyester.
  • Čistit ručně
  • Dovoz
  • Nepoužívat jako osobní ochrannou pomůcku
  • Zobrazená barva: Light Bone/Light Bone/Černá
  • Styl: IU1421-072

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (1)

Hvězdičky: 5

  • Thomas33294383

    Leger et pratique. On peut mettre facilement un étui de lunette ou/et un grand téléphone (type S24 ultra).

Taška přes rameno Nike Commute Nike Tech (1 l)

Nike Commute

29,99 €

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