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Taška přes rameno Nike Commute (8 l) - Černá/Černá/Reflect Silver

Recyklované materiály

Nike Commute

Taška přes rameno (8 l)

49,99 €
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Móda se snoubí s funkčností pro moderní dojíždění. Hlavní oddíl téhle trendy tašky přes rameno má kapsu na tablet s plyšovou podšívkou, která pomáhá udržet tvoje malá technologická zařízení v bezpečí a přehledně uspořádaná. Reflexní prvky dodávají tašce oslňující styl.


  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Reflect Silver
  • Styl: IQ1285-010

Nike Commute

49,99 €

Móda se snoubí s funkčností pro moderní dojíždění. Hlavní oddíl téhle trendy tašky přes rameno má kapsu na tablet s plyšovou podšívkou, která pomáhá udržet tvoje malá technologická zařízení v bezpečí a přehledně uspořádaná. Reflexní prvky dodávají tašce oslňující styl.

Výhody

  • Nastavitelný ramenní popruh můžeš nosit vpravo i vlevo.
  • Polstrovaný zadní díl a ramenní popruh zajišťují pohodlí.
  • Vnější poutka umožňují tašku snadno pověsit i rychle chytit.
  • Odepínatelná mini taštička ti pomůže udržet drobnosti přehledně uspořádané.

Podrobnosti o produktu

  • Šířka 23 cm × výška 38 cm × hloubka 8 cm
  • Svrchní část: 100 % nylon. Podšívka: 100 % polyester. Peněženka na mince: 59 % nylon / 41 % polyester. Podšívka: 100 % polyester.
  • Čistit ručně
  • Dovoz
  • Nepoužívat jako osobní ochrannou pomůcku
  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Reflect Silver
  • Styl: IQ1285-010

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Taška přes rameno Nike Commute (8 l)

    Nike Commute

    49,99 €

    Dolaď si styl

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