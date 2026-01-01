Taška přes rameno Nike Commute (8 l)

Recyklované materiály
Nike Commute
Taška přes rameno (8 l)
Móda se snoubí s funkčností pro moderní dojíždění. Hlavní oddíl téhle trendy tašky přes rameno má kapsu na tablet s plyšovou podšívkou, která pomáhá udržet tvoje malá technologická zařízení v bezpečí a přehledně uspořádaná. Reflexní prvky dodávají tašce oslňující styl.
- Zobrazená barva: Černá/Černá/Reflect Silver
- Styl: IQ1285-010
Nike Commute
Móda se snoubí s funkčností pro moderní dojíždění. Hlavní oddíl téhle trendy tašky přes rameno má kapsu na tablet s plyšovou podšívkou, která pomáhá udržet tvoje malá technologická zařízení v bezpečí a přehledně uspořádaná. Reflexní prvky dodávají tašce oslňující styl.
Výhody
- Nastavitelný ramenní popruh můžeš nosit vpravo i vlevo.
- Polstrovaný zadní díl a ramenní popruh zajišťují pohodlí.
- Vnější poutka umožňují tašku snadno pověsit i rychle chytit.
- Odepínatelná mini taštička ti pomůže udržet drobnosti přehledně uspořádané.
Podrobnosti o produktu
- Šířka 23 cm × výška 38 cm × hloubka 8 cm
- Svrchní část: 100 % nylon. Podšívka: 100 % polyester. Peněženka na mince: 59 % nylon / 41 % polyester. Podšívka: 100 % polyester.
- Čistit ručně
- Dovoz
- Nepoužívat jako osobní ochrannou pomůcku
- Zobrazená barva: Černá/Černá/Reflect Silver
- Styl: IQ1285-010
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Recenze (0)
Recenze (0)
Žádné recenze
Řekni svůj názor. Buď první, kdo ohodnotí produkt Nike Commute.
Nike Commute