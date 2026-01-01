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Taška přes rameno Nike Commute (1 l) - Černá/Černá/Reflect Silver

Recyklované materiály

Nike Commute

Taška přes rameno (1 l)

29,99 €
JEDNA VELIKOST

Móda se snoubí s funkčností pro moderní dojíždění. Malá, ale šikovná – tahle taška má ideální velikost na všechny tvoje drobné každodenní nezbytnosti. Má přední i zadní přihrádky na zip. Vnitřní přihrádka vzadu pomáhá udržet cennosti přehledně uspořádané a snadno na dosah. Reflexní prvky dodávají tašce oslňující styl.


  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Reflect Silver
  • Styl: IQ1279-010

Nike Commute

29,99 €

Móda se snoubí s funkčností pro moderní dojíždění. Malá, ale šikovná – tahle taška má ideální velikost na všechny tvoje drobné každodenní nezbytnosti. Má přední i zadní přihrádky na zip. Vnitřní přihrádka vzadu pomáhá udržet cennosti přehledně uspořádané a snadno na dosah. Reflexní prvky dodávají tašce oslňující styl.

Výhody

  • Nastavitelný ramenní popruh se dá nosit na obou stranách.
  • Polstrovaný zadní díl přidává na pohodlí.

Podrobnosti o produktu

  • Šířka 13 cm × výška 20 cm × hloubka 5 cm
  • Svrchní část: 100 % nylon. Podšívka: 100 % polyester.
  • Čistit ručně
  • Dovoz
  • Nepoužívat jako osobní ochrannou pomůcku
  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Reflect Silver
  • Styl: IQ1279-010

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Taška přes rameno Nike Commute (1 l)

    Nike Commute

    29,99 €

    Dolaď si styl

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