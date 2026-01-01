Taška přes rameno Nike Commute (1 l)

Recyklované materiály
Nike Commute
Taška přes rameno (1 l)
Móda se snoubí s funkčností pro moderní dojíždění. Malá, ale šikovná – tahle taška má ideální velikost na všechny tvoje drobné každodenní nezbytnosti. Má přední i zadní přihrádky na zip. Vnitřní přihrádka vzadu pomáhá udržet cennosti přehledně uspořádané a snadno na dosah. Reflexní prvky dodávají tašce oslňující styl.
- Zobrazená barva: Černá/Černá/Reflect Silver
- Styl: IQ1279-010
Nike Commute
Móda se snoubí s funkčností pro moderní dojíždění. Malá, ale šikovná – tahle taška má ideální velikost na všechny tvoje drobné každodenní nezbytnosti. Má přední i zadní přihrádky na zip. Vnitřní přihrádka vzadu pomáhá udržet cennosti přehledně uspořádané a snadno na dosah. Reflexní prvky dodávají tašce oslňující styl.
Výhody
- Nastavitelný ramenní popruh se dá nosit na obou stranách.
- Polstrovaný zadní díl přidává na pohodlí.
Podrobnosti o produktu
- Šířka 13 cm × výška 20 cm × hloubka 5 cm
- Svrchní část: 100 % nylon. Podšívka: 100 % polyester.
- Čistit ručně
- Dovoz
- Nepoužívat jako osobní ochrannou pomůcku
- Zobrazená barva: Černá/Černá/Reflect Silver
- Styl: IQ1279-010
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Recenze (0)
Recenze (0)
Žádné recenze
Řekni svůj názor. Buď první, kdo ohodnotí produkt Nike Commute.
Nike Commute