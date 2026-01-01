Taška Nike Commute (20 l)

Recyklované materiály
Nike Commute
Taška (20 l)
Móda pro moderní dojíždění se snoubí s funkčností. Hlavní přihrádka téhle trendy tašky má kapsu na notebook s plyšovou podšívkou, která pomáhá udržet techniku v bezpečí a přehledně uspořádanou. V přední kapse na zip máš drobnosti rychle po ruce a do rozšiřitelné kapsy na zip na jedné straně se vejde většina velkých lahví na pití. Reflexní prvky dodávají tašce oslňující styl.
- Zobrazená barva: Černá/Černá/Reflect Silver
- Styl: IQ1283-010
Nike Commute
Móda pro moderní dojíždění se snoubí s funkčností. Hlavní přihrádka téhle trendy tašky má kapsu na notebook s plyšovou podšívkou, která pomáhá udržet techniku v bezpečí a přehledně uspořádanou. V přední kapse na zip máš drobnosti rychle po ruce a do rozšiřitelné kapsy na zip na jedné straně se vejde většina velkých lahví na pití. Reflexní prvky dodávají tašce oslňující styl.
Výhody
- Díky odnímatelnému ramennímu popruhu a velkým uchům můžeš nosit tašku na několik způsobů.
- Odepínatelná mini taštička ti pomůže udržet drobnosti přehledně uspořádané.
- Do vnitřní kapsy na notebook se vejde až 15palcový notebook.
Podrobnosti o produktu
- Šířka 30 cm x výška 41 cm x hloubka 15 cm
- Hlavní část: 100 % nylon. Podšívka: 95 % polyester / 5 % nylon. Kapsa na mince: Svrchní část: 100 % nylon. Podšívka: 100 % polyester.
- Čistit ručně
- Dovoz
- Nepoužívat jako osobní ochrannou pomůcku
- Zobrazená barva: Černá/Černá/Reflect Silver
- Styl: IQ1283-010
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike Commute