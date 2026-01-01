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Taška Nike Commute (20 l) - Černá/Černá/Reflect Silver

Recyklované materiály

Nike Commute

Taška (20 l)

59,99 €
Černá/Černá/Reflect Silver
Football Grey/Football Grey/Reflect Silver
JEDNA VELIKOST

Móda pro moderní dojíždění se snoubí s funkčností. Hlavní přihrádka téhle trendy tašky má kapsu na notebook s plyšovou podšívkou, která pomáhá udržet techniku v bezpečí a přehledně uspořádanou. V přední kapse na zip máš drobnosti rychle po ruce a do rozšiřitelné kapsy na zip na jedné straně se vejde většina velkých lahví na pití. Reflexní prvky dodávají tašce oslňující styl.


  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Reflect Silver
  • Styl: IQ1283-010

Nike Commute

59,99 €

Móda pro moderní dojíždění se snoubí s funkčností. Hlavní přihrádka téhle trendy tašky má kapsu na notebook s plyšovou podšívkou, která pomáhá udržet techniku v bezpečí a přehledně uspořádanou. V přední kapse na zip máš drobnosti rychle po ruce a do rozšiřitelné kapsy na zip na jedné straně se vejde většina velkých lahví na pití. Reflexní prvky dodávají tašce oslňující styl.

Výhody

  • Díky odnímatelnému ramennímu popruhu a velkým uchům můžeš nosit tašku na několik způsobů.
  • Odepínatelná mini taštička ti pomůže udržet drobnosti přehledně uspořádané.
  • Do vnitřní kapsy na notebook se vejde až 15palcový notebook.

Podrobnosti o produktu

  • Šířka 30 cm x výška 41 cm x hloubka 15 cm
  • Hlavní část: 100 % nylon. Podšívka: 95 % polyester / 5 % nylon. Kapsa na mince: Svrchní část: 100 % nylon. Podšívka: 100 % polyester.
  • Čistit ručně
  • Dovoz
  • Nepoužívat jako osobní ochrannou pomůcku
  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Reflect Silver
  • Styl: IQ1283-010

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Taška Nike Commute (20 l)

    Nike Commute

    59,99 €

    Dolaď si styl