Taška Nike Brasilia se stahovací šňůrkou (18 l)

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Recyklované materiály
Nike Brasilia
Taška se stahovací šňůrkou (18 l)
19,99 €
Má otevřený vršek, do kterého uložíš větší věci a přední kapsu na zip, kde rychle najdeš osobní nezbytnosti. Přenášet vybavení nikdy nebylo snazší. Tak se sbal a vyraz
- Zobrazená barva: Černá/Černá/Bílá
- Styl: IB4409-010
Nike Brasilia
19,99 €
Má otevřený vršek, do kterého uložíš větší věci a přední kapsu na zip, kde rychle najdeš osobní nezbytnosti. Přenášet vybavení nikdy nebylo snazší. Tak se sbal a vyraz
Výhody
- Ramenní popruhy slouží i jako stahovací šňůra, kterou pytel uzavřeš.
- Zesílené dno chrání věci před nárazy a poškozením.
Podrobnosti o produktu
- Šířka 36 cm x výška 51 cm x hloubka 5 cm
- Svrchní část/podšívka: 100% polyester
- Čistit ručně
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá/Černá/Bílá
- Styl: IB4409-010
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike Brasilia
19,99 €