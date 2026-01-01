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Taška Nike Brasilia se stahovací šňůrkou (18 l) - Černá/Černá/Bílá

Recyklované materiály

Nike Brasilia

Taška se stahovací šňůrkou (18 l)

19,99 €
Černá/Černá/Bílá
Light Bone/Černá/Černá
Indigo Storm/Černá/Reflect Silver
JEDNA VELIKOST

Má otevřený vršek, do kterého uložíš větší věci a přední kapsu na zip, kde rychle najdeš osobní nezbytnosti. Přenášet vybavení nikdy nebylo snazší. Tak se sbal a vyraz


  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Bílá
  • Styl: IB4409-010

Nike Brasilia

19,99 €

Má otevřený vršek, do kterého uložíš větší věci a přední kapsu na zip, kde rychle najdeš osobní nezbytnosti. Přenášet vybavení nikdy nebylo snazší. Tak se sbal a vyraz

Výhody

  • Ramenní popruhy slouží i jako stahovací šňůra, kterou pytel uzavřeš.
  • Zesílené dno chrání věci před nárazy a poškozením.

Podrobnosti o produktu

  • Šířka 36 cm x výška 51 cm x hloubka 5 cm
  • Svrchní část/podšívka: 100% polyester
  • Čistit ručně
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Bílá
  • Styl: IB4409-010

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Taška Nike Brasilia se stahovací šňůrkou (18 l)

    Nike Brasilia

    19,99 €

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