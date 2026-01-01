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Taška Nike Aura Floral přes rameno (5 l) - Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel

Nike Aura

Taška přes rameno Floral (5 l)

39,99 €
Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel
Černá/Černá/Gunmetal
JEDNA VELIKOST

Jo, rozhodně potřebuješ další tašku Aura přes rameno. Tenhle model kombinuje jemný květinový potisk s elegantními metalickými detaily. V hlavním oddílu je vnitřní síťovaná kapsa a kapsa na zip, takže máš cennosti přehledně uložené.


  • Zobrazená barva: Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel
  • Styl: IV5665-654

Nike Aura

39,99 €

Jo, rozhodně potřebuješ další tašku Aura přes rameno. Tenhle model kombinuje jemný květinový potisk s elegantními metalickými detaily. V hlavním oddílu je vnitřní síťovaná kapsa a kapsa na zip, takže máš cennosti přehledně uložené.

Podrobnosti o produktu

  • Šířka 18 cm × výška 28 cm × hloubka 5 cm
  • Nastavitelný pásek
  • Svrchní část: 100 % nylon. Podšívka: 100 % polyester.
  • Čistit ručně
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel
  • Styl: IV5665-654

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Taška Nike Aura Floral přes rameno (5 l)

    Nike Aura

    39,99 €

    Dolaď si styl

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