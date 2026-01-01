Taška Nike Aura Crescent přes rameno (4 l)

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Nike Aura
Taška Crescent přes rameno (4 l)
Sleva 29
V tašce přes rameno Nike Aura máš každodenní nezbytnosti po ruce. V hlavním oddílu máš drobnosti rychle po ruce a díky vnitřním kapsám si můžeš všechno přehledně uspořádat. Tahle verze kombinuje manšestrovou látku s kovovými detaily.
- Zobrazená barva: Černá/Černá/Metallic Silver Barrel
- Styl: IH2122-010
Nike Aura
Sleva 29
V tašce přes rameno Nike Aura máš každodenní nezbytnosti po ruce. V hlavním oddílu máš drobnosti rychle po ruce a díky vnitřním kapsám si můžeš všechno přehledně uspořádat. Tahle verze kombinuje manšestrovou látku s kovovými detaily.
Podrobnosti o produktu
- Nastavitelný pásek
- Šířka 30 cm × výška 18 cm × hloubka 10 cm
- Materiál: 100 % polyester. Podšívka: 100 % polyester.
- Čistit ručně
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá/Černá/Metallic Silver Barrel
- Styl: IH2122-010
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike Aura
Sleva 29