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Taška Nike Aura Crescent přes rameno (4 l) - Černá/Černá/Metallic Silver Barrel

Nike Aura

Taška Crescent přes rameno (4 l)

Sleva 29
Černá/Černá/Metallic Silver Barrel
Light Violet Ore/Light Violet Ore/LT TRNSPRNT GLD
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V tašce přes rameno Nike Aura máš každodenní nezbytnosti po ruce. V hlavním oddílu máš drobnosti rychle po ruce a díky vnitřním kapsám si můžeš všechno přehledně uspořádat. Tahle verze kombinuje manšestrovou látku s kovovými detaily.


  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Metallic Silver Barrel
  • Styl: IH2122-010

Nike Aura

Sleva 29

V tašce přes rameno Nike Aura máš každodenní nezbytnosti po ruce. V hlavním oddílu máš drobnosti rychle po ruce a díky vnitřním kapsám si můžeš všechno přehledně uspořádat. Tahle verze kombinuje manšestrovou látku s kovovými detaily.

Podrobnosti o produktu

  • Nastavitelný pásek
  • Šířka 30 cm × výška 18 cm × hloubka 10 cm
  • Materiál: 100 % polyester. Podšívka: 100 % polyester.
  • Čistit ručně
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Metallic Silver Barrel
  • Styl: IH2122-010

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Taška Nike Aura Crescent přes rameno (4 l)

    Nike Aura

    Sleva 29

    Dolaď si styl