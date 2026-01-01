Taška na foťák přes rameno Nike Heritage (3 l)

Recyklované materiály
Nike Heritage
Taška na foťák přes rameno (3 l)
Zapni, zacvakni a ulož. Do téhle tašky na fotoaparát Nike Heritage si můžeš bezpečně uložit svého společníka pro vytváření vzpomínek. Velký hlavní oddíl je doplněný kapsou pro tvoje drobné technické vybavení. Černé metalické logo Swoosh a nastavitelný žakárový popruh Nike jí dodávají elegantní, decentní branding.
- Zobrazená barva: Černá/Černá/Černá
- Styl: IM3128-010
Nike Heritage
Zapni, zacvakni a ulož. Do téhle tašky na fotoaparát Nike Heritage si můžeš bezpečně uložit svého společníka pro vytváření vzpomínek. Velký hlavní oddíl je doplněný kapsou pro tvoje drobné technické vybavení. Černé metalické logo Swoosh a nastavitelný žakárový popruh Nike jí dodávají elegantní, decentní branding.
Podrobnosti o produktu
- Šířka 23 cm x výška 15 cm x délka 8 cm
- Materiál: 100 % polyester. Podšívka: 85 % nylon / 15 % polyester.
- Čistit ručně
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá/Černá/Černá
- Styl: IM3128-010
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike Heritage