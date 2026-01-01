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Taška na foťák přes rameno Nike Heritage (3 l) - Černá/Černá/Černá

Recyklované materiály

Nike Heritage

Taška na foťák přes rameno (3 l)

37,99 €
JEDNA VELIKOST

Zapni, zacvakni a ulož. Do téhle tašky na fotoaparát Nike Heritage si můžeš bezpečně uložit svého společníka pro vytváření vzpomínek. Velký hlavní oddíl je doplněný kapsou pro tvoje drobné technické vybavení. Černé metalické logo Swoosh a nastavitelný žakárový popruh Nike jí dodávají elegantní, decentní branding.


  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Černá
  • Styl: IM3128-010

Nike Heritage

37,99 €

Zapni, zacvakni a ulož. Do téhle tašky na fotoaparát Nike Heritage si můžeš bezpečně uložit svého společníka pro vytváření vzpomínek. Velký hlavní oddíl je doplněný kapsou pro tvoje drobné technické vybavení. Černé metalické logo Swoosh a nastavitelný žakárový popruh Nike jí dodávají elegantní, decentní branding.

Podrobnosti o produktu

  • Šířka 23 cm x výška 15 cm x délka 8 cm
  • Materiál: 100 % polyester. Podšívka: 85 % nylon / 15 % polyester.
  • Čistit ručně
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Černá
  • Styl: IM3128-010

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Taška na foťák přes rameno Nike Heritage (3 l)

    Nike Heritage

    37,99 €

    Dolaď si styl

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