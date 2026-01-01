Svetr Nike Sportswear Club pro větší děti

Nike Sportswear Club
Svetr pro větší děti
Svetr vypadá reprezentativně a zároveň sportovně. Elegantní, ale uvolněný. Tento svetr na knoflíky z francouzského froté je pohodlný kousek, který instantně posune tvůj outfit o level výš, a přitom se v něm budeš pořád cítit pohodlně.
- Zobrazená barva: Černá/Sanddrift/Sanddrift
- Styl: IM5082-010
Nike Sportswear Club
Svetr vypadá reprezentativně a zároveň sportovně. Elegantní, ale uvolněný. Tento svetr na knoflíky z francouzského froté je pohodlný kousek, který instantně posune tvůj outfit o level výš, a přitom se v něm budeš pořád cítit pohodlně.
Výhody
- Středně silné francouzské froté s měkkými smyčkami na vnitřní straně je přirozeně prodyšné.
- Navržené s volným střihem pro uvolněný styl a snadné vrstvení.
Podrobnosti o produktu
- Vyšívaná loga Nike a Swoosh
- Svrchní část: 80 % bavlna / 20 % polyester. Žebrování: 97 % bavlna / 3 % elastan.
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá/Sanddrift/Sanddrift
- Styl: IM5082-010
Velikost a střih
- Modelka je vysoká 145 cm a má na sobě velikost M
- Model měří 137 cm a má na sobě velikost S
- Volný střih: vzdušný a uvolněný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike Sportswear Club