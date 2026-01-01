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Svetr Nike Sportswear Club pro větší děti - Černá/Sanddrift/Sanddrift

Nike Sportswear Club

Svetr pro větší děti

54,99 €

Svetr vypadá reprezentativně a zároveň sportovně. Elegantní, ale uvolněný. Tento svetr na knoflíky z francouzského froté je pohodlný kousek, který instantně posune tvůj outfit o level výš, a přitom se v něm budeš pořád cítit pohodlně.


  • Zobrazená barva: Černá/Sanddrift/Sanddrift
  • Styl: IM5082-010

Nike Sportswear Club

54,99 €

Svetr vypadá reprezentativně a zároveň sportovně. Elegantní, ale uvolněný. Tento svetr na knoflíky z francouzského froté je pohodlný kousek, který instantně posune tvůj outfit o level výš, a přitom se v něm budeš pořád cítit pohodlně.

Výhody

  • Středně silné francouzské froté s měkkými smyčkami na vnitřní straně je přirozeně prodyšné.
  • Navržené s volným střihem pro uvolněný styl a snadné vrstvení.

Podrobnosti o produktu

  • Vyšívaná loga Nike a Swoosh
  • Svrchní část: 80 % bavlna / 20 % polyester. Žebrování: 97 % bavlna / 3 % elastan.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Sanddrift/Sanddrift
  • Styl: IM5082-010

Velikost a střih

    • Modelka je vysoká 145 cm a má na sobě velikost M
    • Model měří 137 cm a má na sobě velikost S
    • Volný střih: vzdušný a uvolněný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Svetr Nike Sportswear Club pro větší děti

    Nike Sportswear Club

    54,99 €

    Dolaď si styl